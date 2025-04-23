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貿易戰下婚禮業蕭條、企業裁員！ 中國「五一假期」前所未有冷清

2025/04/23 18:27

中國經濟下滑、企業關閉停止營運等多重衝擊，讓婚禮產業蕭條。（示意圖，彭博）中國經濟下滑、企業關閉停止營運等多重衝擊，讓婚禮產業蕭條。（示意圖，彭博）

〔財經新聞／綜合報導〕外媒報導，昔日「五一」假期本來應該是中國結婚的高峰期，但是今年的武漢卻格外冷清。受中美貿易戰、中國經濟下滑、企業關閉停止運營等多重衝擊，當地婚禮產業蕭條，失業潮不斷，年輕人不再願意步入婚姻。有中國民眾直言「現在連臨時工作都找不到，連養個小孩都負擔不起。」

《自由亞洲電台》報導，今年中國「五一」小長假前夕，武漢街頭一反往年熱鬧景象，尤其以往婚禮活動最集中的街上，如今人流稀少，冷清蕭條。武漢市民受訪形容「經營婚慶的店鋪，冷冷清清啦。現在是沒人結婚了，哪個人結得起婚。現在連臨時工作都找不到，小孩子都生養不起。」

有社群平台PO影片顯示，該條街婚禮大樓內多家店鋪關門，玻璃門上貼滿「招租」廣告。河北一名婚禮從業者也感嘆生意不景氣「每一年5月份放小長假（五一勞動節），婚禮慶典公司忙不過來，但是今年做婚慶的算是徹底歇菜了（沒戲了）。去年5月份，我從1號忙到7號，每天都是十幾個婚禮，但是今年每天就兩、三場。」

報導指出，中國官方數據顯示，2024年中國結婚登記對數跌至610.6萬對，為1978年有紀錄以來最大跌幅，反映出年輕人對婚姻的冷淡態度。

武漢從事房地產仲介的民眾表示「現在的一些年輕人都不願結婚，因為結婚後所承受的壓力會加大很多，導致婚宴慶典市場冷清。」

報導指出，從婚禮街冷清到老牌國企大規模裁員，武漢「五一」的沉默背後，是中國經濟放慢帶來的深層衝擊。年輕人對婚姻的逃避，不僅是個人選擇，更是整個社會經濟困境的縮影。

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