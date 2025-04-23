星宇航空啟動SAF 首航台北－河內

星宇航空計劃自2027年起逐步提升SAF平均添加比例，並視國內供應穩定度逐步提升使用比例。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕配合交通部民航局推動永續航空燃油（SAF）政策，星宇航空於4月23日正式導入具備ISCC CORSIA國際認證標準SAF，由台灣中油公司供應，同日SAF首航班 JX717 台北－河內順利飛航。星宇航空表示，此航班使用Jet A-1與NEAT SAF （純SAF） 混合燃油，SAF添加比例約為5%，成為首家於桃園國際機場以油栓系統完成地面加注作業的國籍航空公司，預估每噸SAF可減少2.67噸二氧化碳（CO₂）排放，展現星宇積極響應國家2050淨零目標的具體行動。

星宇航空翟健華執行長表示，星宇航空引進的新世代機型除可有效減少25%燃油消耗與碳排放量，全機隊亦具備SAF相容性，計劃自2027年起逐步提升SAF平均添加比例，並視國內供應穩定度逐步提升使用比例。

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永續航空燃油是一種低碳燃料，主要來自廢棄食用油等可再生原料，透過精煉工藝轉化而成，能減少飛行對大氣造成的碳排放負擔。

除了推動永續燃油轉型，星宇亦致力從服務細節落實環境友善理念。機上用品方面，導入以回收貝殼纖維製成的環保毛毯；餐飲部分則攜手米其林主廚，打造以台灣在地食材為主的機上餐點，優先選用黑豬梅花、香茅等當季作物，減少包裝使用與食材運輸碳足跡。此外，地面營運亦導入高效節能電動勤務車款，更加裝太陽能板供應車體電瓶，從空中到地面全面實踐減碳行動，體現星宇從旅程每一處細節實踐永續精神的承諾。

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