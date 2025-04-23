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《2024年共同基金投資行為調查》出爐 投信投顧公會：穩健策略成主流

2025/04/23 17:49

《2024年臺灣民眾共同基金投資行為調查》出爐，投信投顧公會表示，「穩健策略」成投資人主流。（擷取自官網）《2024年臺灣民眾共同基金投資行為調查》出爐，投信投顧公會表示，「穩健策略」成投資人主流。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕投信投顧公會今日發布《2024臺灣民眾對於共同基金投資之問卷調查》結果，去年「同時投資ETF與基金」的比例由去年的30%上升至35%，顯示多數投資人已意識到多元配置的重要性，同時，在投資偏好方面，高達60%的受訪者明確表達「追求穩定配息」的需求，顯示保守穩健的投資策略仍占主流。

公會指出，去年「同時投資ETF與基金」的比例由去年的30%上升至35%，而選擇「僅投資ETF」者上升至34%，再次凸顯ETF以低成本、高流動性與風險分散特性獲得青睞，相對地「僅投資基金（非ETF）」者維持在13%，顯示市場吸引力相對減弱，此外，未曾投資基金或ETF的比例從2023年的27%大幅下降至2024年的18%，顯示全民投資參與度明顯提升，金融商品普及與理財教育已初見成效。

在投資偏好方面，高達60%的受訪者明確表達「追求穩定配息」的需求，顯示保守穩健的投資策略仍占主流；另有30%投資人願意「追求資本增值」；僅10%願意承擔資本風險以換取高配息，反映高風險策略仍屬少數族群偏好，公會認為，這趨勢與台灣進入高齡社會、生活成本升高密切相關。

若進一步分析，不同年齡層投資行為呈現明顯不同。30至50歲族群為最積極配置者，其中39%同時投資ETF與基金，且對ETF接受度最高（36%），50歲以上族群則傾向使用傳統基金與穩健型商品，對「信任」與「配息穩定」尤為重視，而30歲以下族群則仍有23%未投入任何基金或ETF，顯示年輕族群在投資啟蒙與產品普及上仍具發展空間。

另42%的受訪者偏好以「定期定額慢慢累積」方式投資，金額多集中於5000至2萬元，反映出小額穩健投資仍是大多數人的首選，值得關注的是「自動化投資方案」與「母子基金機制」的接受度逐年上升，顯示市場對新型投資工具已有正面反應。

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