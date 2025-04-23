京城銀工會會員大會今票決 95％「同意」通過安置計畫

京城銀工會今日召開會員大會投票，結果高達95%「同意」通過員工安置計畫。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為確認本月初協商完成的員工安置計劃內容，是否為全體員工接受，今（23）日京城銀工會召開會員大會，由全體會員針對協商完成的員工安置計劃內容投票表決，投票結果顯示，在775名出席投票的會員中，高達95%、738人投下贊成票，僅20人不同意另有17張廢票，距離3月3日股東臨時會通過合併案，僅花了52天的時間。

據了解，後續將由永豐金控5人協商小組與京城銀工會代表正式簽署此份員工安置計劃，協商過程中持續關注的勞動部及給予協助的全金聯，也將受邀共同見證。

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永豐金（2890）與京城銀（2809）去年12月27日雙方召開董事會，同步通過擬以每一股京城銀普通股，換發新台幣26.75元現金與1.15股永豐金普通股，由永豐金取得京城銀行100%股權，納入成為永豐金子公司，並在今年3月3日召開股臨會通過。

針對此一合併案，公平會已宣布不禁止其結合，但尚未送金管會審議，預期在雙方簽署員工安置計畫後，此合併案將正式向金管會遞件申請。

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