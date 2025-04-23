外媒曝台積電現在值得買 兩原因具吸引力

台積電花數十年時間磨練強大能力，去年在資本支出花費300億美元，使其處於強大的競爭地位。擁有龐大的製造能力，可以滿足對尖端晶片技術的大量需求，這也是其競爭優勢。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在全球關稅風暴衝擊下，台積電股價已下跌超過20%，外媒指出，台積電是順應人工智慧晶片日益增長的需求的最佳股票之一，市值已降至具有吸引力的水平，從而帶來出色的回報前景，並且擁有龐大的製造能力，可保持強大競爭能力，現在值得買入。

投資媒體The Motley Fool報導，據Counterpoint Research稱，台積電是領先的晶片製造商，佔有全球代工市場67%的份額。該股自今年年初以來已下跌23%，估值已降至具有吸引力的水平。

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考慮到台積電的成長機會，台積電股票的估值現在看起來特別有吸引力。目前本益比為17倍，處於過去的交易區間。儘管在當前動盪的市場環境下，該股在上漲之前可能會創下新低，但以當前價格購買台積電股票的投資者預計在2030年之前獲得超越市場的回報。

此外，全球頂級半導體公司大多依靠台積電來生產晶片。台積電花數十年時間磨練其強大能力，去年在資本支出花費300億美元，使其處於強大的競爭地位。

台積電擁有龐大的製造能力，可以滿足對尖端晶片技術的大量需求，這也是其競爭優勢。

從長遠來看，美國對中國的出口限制對台積電來說不是什麼問題。到2024年，對中國銷售額僅佔該公司總收入的11%。

台積電近年來一直在全球擴張製造基地。上個月，該公司宣布一項1000億美元的計劃，將投資美國晶片製造業，此前該公司已宣佈在美國投資650億美元。

管理層預計未來五年人工智慧晶片的複合年增長率將超過40%。根據管理層的估計，這意味著總收入的年增長率為20%。

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