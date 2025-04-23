晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

大阪世博再現台灣之光 中華電信攜手NTT秀IOWN海外異地共演

2025/04/23 17:09

中華電信攜手NTT將在大阪世博秀IOWN海外異地共演。（記者王憶紅攝）中華電信攜手NTT將在大阪世博秀IOWN海外異地共演。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕日本大阪世博再現台灣之光!中華電信與日本電信電話株式會社（NTT）將在大阪世博期間透過 IOWN 全光網路技術實現海外異地共演，這是全球首例跨國IOWN全光網路技術，實現與海外異地共演創新娛樂。

中華電信與NTT 5月24日透過台灣與日本之間全球首例國際IOWN全光網路，跨越3000公里串連台北與大阪，將大阪萬國博覽會現場「超歌舞伎」在台北中華電信即時同步呈現。這是雙方繼去年8月啟動全球首例跨國IOWN全光網路，連接台北與日本武藏野，約3000公里距離的傳輸，僅花約17毫秒，展現超低延遲、無訊號抖動的穩定通信後，首次共演娛樂影音。

生成式AI應用興起，推升AI應用服務遍地開花，進而帶起AI DC（AI資料中心）需求快速成長，在頻寬、延遲要求越來越高，以及為降低能源損耗，全光網路（APN）技術成為解決方案。而IOWN的全光網路和資料為中心的架構，為滿足超高容量、低延遲要求，提供了解決方案。

由日本電信龍頭NTT發起的IOWN全球論壇，成立於2020年，是推動全光網路技術與應用的國際組織，目標發展全光網路、分散式運算、創新應用服務和實網驗證等，全球共有159個會員，中華電信是台灣唯一IOWN國際組織的董事會成員，更持續串起台廠IOWN生態鏈。

目前IOWN台灣會員數有12個，包括台達電、和碩、日月光、智邦、緯穎、優達科技等大廠，以及工研院、資策會、台灣雲端協會等單位。

業內人士表示，全光網路設備採功能解構，也就是，過去光傳輸設備廠商是單一廠商統合製作，台廠只能配合國際大廠規格生產，而全光網路後，光傳送器、波長多工、波長交換等模組可拆分升級，有利國內傳輸設備商市場競爭力，以及發展生態系，在中華電信擔綱領頭羊的角色下，將串起台廠IOWN全光網路生態鏈。

根據IOWN官網指出，全光網路目標2028年相關應用落地，2030年達到全光網路速度增加125倍，延遲減少200倍，能源消耗減少100倍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財