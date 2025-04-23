大阪世博再現台灣之光 中華電信攜手NTT秀IOWN海外異地共演

中華電信攜手NTT將在大阪世博秀IOWN海外異地共演。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕日本大阪世博再現台灣之光!中華電信與日本電信電話株式會社（NTT）將在大阪世博期間透過 IOWN 全光網路技術實現海外異地共演，這是全球首例跨國IOWN全光網路技術，實現與海外異地共演創新娛樂。

中華電信與NTT 5月24日透過台灣與日本之間全球首例國際IOWN全光網路，跨越3000公里串連台北與大阪，將大阪萬國博覽會現場「超歌舞伎」在台北中華電信即時同步呈現。這是雙方繼去年8月啟動全球首例跨國IOWN全光網路，連接台北與日本武藏野，約3000公里距離的傳輸，僅花約17毫秒，展現超低延遲、無訊號抖動的穩定通信後，首次共演娛樂影音。

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生成式AI應用興起，推升AI應用服務遍地開花，進而帶起AI DC（AI資料中心）需求快速成長，在頻寬、延遲要求越來越高，以及為降低能源損耗，全光網路（APN）技術成為解決方案。而IOWN的全光網路和資料為中心的架構，為滿足超高容量、低延遲要求，提供了解決方案。

由日本電信龍頭NTT發起的IOWN全球論壇，成立於2020年，是推動全光網路技術與應用的國際組織，目標發展全光網路、分散式運算、創新應用服務和實網驗證等，全球共有159個會員，中華電信是台灣唯一IOWN國際組織的董事會成員，更持續串起台廠IOWN生態鏈。

目前IOWN台灣會員數有12個，包括台達電、和碩、日月光、智邦、緯穎、優達科技等大廠，以及工研院、資策會、台灣雲端協會等單位。

業內人士表示，全光網路設備採功能解構，也就是，過去光傳輸設備廠商是單一廠商統合製作，台廠只能配合國際大廠規格生產，而全光網路後，光傳送器、波長多工、波長交換等模組可拆分升級，有利國內傳輸設備商市場競爭力，以及發展生態系，在中華電信擔綱領頭羊的角色下，將串起台廠IOWN全光網路生態鏈。

根據IOWN官網指出，全光網路目標2028年相關應用落地，2030年達到全光網路速度增加125倍，延遲減少200倍，能源消耗減少100倍。

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