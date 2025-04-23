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聯電：Q2所有產品應用溫和回升 關稅影響需持續關注

2025/04/23 16:55

聯電（2303）公布第一季營運報告，合併營收為578.6億元，季減4.2%，年增5.9%，第一季毛利率達到26.7%。（資料照）聯電（2303）公布第一季營運報告，合併營收為578.6億元，季減4.2%，年增5.9%，第一季毛利率達到26.7%。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕聯電（2303）公布第一季營運報告，合併營收為578.6億元，季減4.2%，年增5.9%，第一季毛利率達到26.7%，歸屬母公司淨利為77.8億元，每股獲利為0.62元。

聯電共同總經理王石表示，第一季的業績符合預期，晶圓出貨量持平，年初進行的一次性價格調整也反映當前市場狀況。本季的亮點包括22/28奈米製程營收創下新高，占總營收37%，其中22奈米營收較上季大幅成長46%，主要來自OLED顯示器驅動IC、影像訊號處理器（ISP）、數位電視、WiFi與音訊編解碼器等應用。隨著客戶加速轉向22奈米邏輯與特殊製程平台，以支援新一代產品應用，預期在接下來的幾個季度將會有更多22奈米產品投片。此外，在新加坡的第三期晶圓廠（P3）也在本月初正式啟用，新增的22奈米產能將支持未來的成長。新廠的產線目前已進入試產階段，預計將於2026年初開始量產。這項擴建將進一步拓展多元的地理佈局，並協助客戶強化供應鏈韌性。

展望第二季，王石表示，根據與客戶對近期市場需求的確認，預期所有產品應用領域將會溫和回升。然而，由於市場和政策仍隨著關稅影響而變動，對於未來晶圓需求的預測仍持審慎態度。面對充滿挑戰的環境，正與客戶緊密合作，持續關注終端市場需求的變化趨勢。同時，也將專注於關鍵技術專案的執行，來強化競爭優勢，例如與美國夥伴合作的12奈米技術專案，使客戶在製造基地的地理分布上能夠有更多元化的選擇。此外，也持續推動成本降低計畫，並加速導入人工智慧與智慧製造系統，以提升營運效率。透過這些核心策略，有信心未來將能持續展現聯電在財務與營運上的韌性。

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