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對等關稅下一步 學者：美元匯率和美債才是深水區

2025/04/23 15:39

金融研訓院金融穩定研究中心主任陳鴻達今提醒，目前美國相關政策還未塵埃落定，對等關稅可能只是其前菜，或只是其手段，後面的匯率與美債才是真的進入深水區。（路透）金融研訓院金融穩定研究中心主任陳鴻達今提醒，目前美國相關政策還未塵埃落定，對等關稅可能只是其前菜，或只是其手段，後面的匯率與美債才是真的進入深水區。（路透）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國總統川普上任後，祭出對等關稅震撼全球，金融研訓院金融穩定研究中心主任陳鴻達今提醒，目前美國相關政策還未塵埃落定，對等關稅可能只是其前菜，或只是其手段，後面的匯率與美債才是真的進入深水區。

台灣金融研訓院今發布「地緣政治關鍵議題報告：川普的下一步--關稅大戰的回顧與展望」當中提到，對等關稅後，川普的下一步有3個可能的方向，包括美債與匯率的改革、自由貿易協定的復活以及迫使中國進行體制改革。

陳鴻達指出，不管是美國傳統基金會所出版的「使命與領導-保守派的承諾」，或是白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）的「重建全球經貿體系手冊」，都認為必須改革全球的貿易體系，而對等關稅只是第一步。

米蘭在報告中指出，由於美元被許多國家當作其外匯儲備，這種對美元的需求使得美元幣值被不合理推高，使得美國製造業肩負沉重的負擔，進而阻礙美國的出口。因此建議模仿1985年的「廣場協議（Plaza Accord）」，要求主要國家一起推動降低美元幣值，並暫時稱為「海湖莊園協定（Mar-a-Lago Accord）」。

米蘭在該報告中建議用「高關稅」或「不提供軍事保護傘」，來迫使相關國家配合。包括長期提供低利的融資給美國政府的國家。由於各國若大量拋售美國公債，將會推升公債利息，進而加重美國債務負擔，因此將要求延長各國持有美國公債的期間，甚至購買百年期的公債。

同時要求美國聯準會降息，其他國家央行升息，以降低資金湧入美國購買美元資產，以壓低美元幣值。

再來就是要求外國人投資美債必須付費（user fee），也就是說目前外國人購買美國公債的利息所得，享有免繳聯邦所得稅的優惠，未來將要改變。

陳鴻達分析，暫且不論上述每一項措施的成效如何，但每一項都將對全球金融市場造成劇烈震撼。此外，外匯市場認為各國會以貨幣貶值的方式，來因應抵銷所增加的關稅，結果造成美元更為強勢。再來是強勢美元所帶來購買力與特權等，就好像鴉片一樣，一旦享有過，就很難戒掉。

另外，Navarro 在「使命與領導」中說，川普第一任剛上台時退出「跨太平洋夥伴協定（TPP）」是其貿易政策最大的失誤。美國應善用這個已經快談好的協定,聯合其他夥伴來共同對付中國，包括一些與中國有緊密經貿關係的國家。因此重新加 TPP 將是新總統最優先的中國政策

陳鴻達表示，也許關稅只是川普迫使眾人來協助處理匯率與美債的手段，最後還是要處理美中爭霸的議題，而自由貿易協定是美國達成此目標的一項利器。且白宮對外透漏，川普宣布對等關稅後，已經有70個國家跟美國表示希望進行談判的意願。各界對此的解讀是，美國透過對等關稅讓各國重新選邊站隊。這也許是美國與其他國家重新談判自由貿易協定的契機,同時達成其地緣政治的目標。

而在川普發動關稅大戰前，中國一國就貢獻了美國貿易赤字的一半。中國有全世界最大的製造業產能，但自身的消費能力卻十分低落。

陳鴻達指出，對等關稅希望建立一個調整機制，一方面抵銷出口國的優勢，同時讓進口國的產業有一個保護傘。也就是說希望對等關稅能夠迫使中國停止出口補貼，不再內捲輸出，讓全球有一個較健康的貿易環境。

陳鴻達表示，川普重返白宮後，一系列關於關稅的政策令人目不暇給。這當中最大的特性就是善變，一日數變，讓人摸不清頭緒。另外就是不停的下猛藥，企圖翻攪過去眾人的想法與體制。

他認為，也許是美國龐大貿易赤字與政府公債沉痾已久，非過正不足以矯枉。目前相關政策還未塵埃落定，對等關稅可能只是其前菜，或只是其手段，後面的匯率與美債才是真的進入深水區。

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