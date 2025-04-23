前兩月全台預售屋僅賣7千餘戶 寫5年同期最低

倘若股災後續讓整體房市買氣更加停滯，造成新案完銷時間再往後拉長，促使建商開發新案成本持續加重，未來可進一步觀察房價是否出現鬆動情況。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕今年前兩月全台預售屋僅賣7千餘戶，不但年減幅高達64%，更寫下近5年同期買氣最差紀錄。

根據信義房屋彙整預售屋最新實價揭露資訊，1、2月全台預售屋揭露件數合計約7167件，相較去年同期的1.96萬餘件、年減幅高達64%，進一步觀察前兩月六都預售屋揭露件數，僅有新北市、桃園市突破1千件，分別為1527件、1352件，台北市則最少，兩個月只揭露595件。

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進一步與去年同期對比，六都全數呈現衰退情形，又以台中市、高雄市年減較為明顯，分別衰退79%、76%，而新北市、桃園市以及台南市，年減幅均超過5成，也就是預售屋買氣直接腰斬，反觀台北市年減幅僅11%。

不買會更貴心態已完全消散

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，1、2月雖然有農曆春節因素，不過預售案揭露件數明顯出現量縮，反映房市已經沒有不買會更貴的心態，反而轉為謹慎購屋。目前新建案買氣則呈現個案表現，尤其具備有捷運站、總價控制得當、大基地與CP值等主要特色，是少數新案仍能賣得動的關鍵因素。

最後曾敬德認為，觀察全台預售屋揭露情形，尤以房價飆漲快速區域量縮較為明顯，也凸顯民眾進入購屋冷靜期，但值得注意的是，美國關稅議題引發的股災的時間點是發生在4月，但1、2月預售屋買氣已明顯量縮，倘若股災後續讓整體房市買氣更加停滯，造成新案完銷時間再往後拉長，促使建商開發新案成本持續加重，未來可進一步觀察房價是否出現鬆動情況。

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