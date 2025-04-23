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提高檢舉洗產地誘因 郭智輝：研議罰款撥5成當吹哨人獎金

2025/04/23 15:10

經濟部長郭智輝允諾，會研議增設檢舉獎金，並將洗產地業者的罰款撥出一半發予檢舉人，「這樣才有誘因」。（圖取自國會頻道）經濟部長郭智輝允諾，會研議增設檢舉獎金，並將洗產地業者的罰款撥出一半發予檢舉人，「這樣才有誘因」。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕立委關切洗產地防治問題。對此，經濟部長郭智輝允諾，會研議增設檢舉獎金，並將洗產地業者的罰款撥出一半發予檢舉人，「這樣才有誘因」。

民進黨籍立委鍾佳濱關切，高稅率國包括中國藉由台灣轉運，逃避美國關稅的問題，南韓在24日與美談判前，21日公布洗產地調查，積極「自清」，台灣是否比照南韓做法？對此，郭智輝表示，我國監測系統已在2月建置完成。

鍾佳濱續指，另一方面，美國22日對東南亞國家出手，祭出高關稅以防止中國透過東南亞國家為太陽能裝置洗產地，台灣是否有相關狀況？郭智輝回應，應該是沒有，中國製太陽能板等產品是不能進口到台灣。

鍾佳濱續問，那麼會不會有東南亞國家協助中國轉運太陽能裝置進到台灣來？郭智輝回應，會針對這部分進行嚴格的監管，經濟部能源署代理署長李君禮補充，這部分過去已經處理過了，當時懷疑有這樣的可能，因此建立防堵機制，實施後確認是沒有中國製太陽能裝置藉由東南亞國家轉運至台灣。

鍾佳濱強調，台灣要防止不僅是中貨藉由台灣洗產地運至美國，而是要防止台灣淪為洗產地的受害者。

鍾佳濱指出，台灣對於台灣產的定義是只要台灣製比例達到35%就認可，但美國對於進口貨物只要含有35%中國零件就認定是中國製造，舉例而言，一輛車有50%比例中國製、50%比例台灣製，那認定上是台灣製還是中國製？台美原產地認定標準不同，台灣恐踩「洗產地」紅線。

郭智輝回應，經濟部會建議業者在出口前與美國客戶溝通確認，向美國海關申請原產地預審。經濟部現在也積極在發展非紅供應鏈，要消除中國汽車零件洗產地疑慮需要時間。

鍾佳濱建議，經濟部可研議提撥獎金給予產地標示不實案件的檢舉人，目前貿易法第17條之1與獎勵辦法第6條僅頒予獎勵狀，這樣的獎勵機制恐怕很難鼓勵檢舉。

郭智輝表示，「我們大概就是從罰款中撥一半給他（檢舉人）」，「我們考慮這樣來做，這樣才有誘因」。

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