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外媒：英特爾旗艦晶片採台積電2奈米 美製18A壞兆頭

2025/04/23 15:27

外媒指出，英特爾將使用台積電2奈米生產旗艦晶片，計畫用1.8奈米生產非旗艦晶片，這對美國晶片代工業來說是一個不好的兆頭。（彭博資料照，本報合成）外媒指出，英特爾將使用台積電2奈米生產旗艦晶片，計畫用1.8奈米生產非旗艦晶片，這對美國晶片代工業來說是一個不好的兆頭。（彭博資料照，本報合成）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳出英特爾準備採用台積電2奈米製程來生產其Nova Lake CPU處理器，對此，外媒指出，英特爾使用台積電2奈米生產旗艦晶片，計畫用1.8奈米生產非旗艦晶片，這對美國製造晶片代工業來說是一個壞兆頭。

phonearena報導，英特爾計劃讓台積電使用第一代N2製成生產CPU，如果真的如此，那麼英特爾對自己的18A（1.8奈米）製程要如何看待？英特爾原本宣稱18A製程將優於台積電的2奈米製程，但事實勝於雄辯。

看來英特爾將採取雙重採購策略，利用台積電的晶圓廠來製造其旗艦晶片。內部英特爾代工服務 （IFS） 將用於生產非旗艦晶片。英特爾將使用其18A奈米來打造Panther Lake SoC和Clearwater Forest Xeon。這對英特爾來說是一個重大訊號，因為這意味著英特爾並不打算放棄其內部製程，即使這些製程不會用於旗艦晶片。

超微近日宣布，成為首個訂購其第六代EPYC「Venice」處理器2奈米生產的台積電客戶。另外，傳台積電也將採用2奈米製程為2026年的iPhone 18系列打造蘋果的A20和A20 Pro應用處理器。

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