中媒狂喜！美將降中國關稅 「川普認慫了」登熱搜

「川普認慫了」標籤在中國社群微博上立刻衝至熱搜第二名；此外，中國搜尋網站「百度」上，川普將大幅降低中國關稅的新聞也衝上第一名。（左擷取自微博，右擷取自百度。本報合成）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普22日在白宮記者會中表示，對中國商品徵收的高關稅將大幅下降。對此，有中國媒體報導此事加上「川普認慫了」標籤，該標籤也立刻登上熱搜榜第二名。

川普本月初發布「對等關稅」，嚴重衝擊全球股市。隨著中國也提高關稅反擊，川普也不斷加稅至145%。不過，川普22日表示，對中國徵收的關稅將會從目前的145％大幅下降，「145%是個非常高的數字，之後不會那麼高，關稅會大幅下降，但不會降到0」。

請繼續往下閱讀...

川普強調，「中國以前一直在佔我們便宜，但這種事不會再發生了」，川普說：「我們會對中國很好，跟習主席維持很好的關係。但是，他們每年賺幾百億、幾千億美元，然後用從美國賺來的錢發展他們的軍隊。這種情況，我們不會再讓它發生。不過他們還是會過得很好，我認為他們會很滿意。我們也會一起快樂地相處，最好還能一起合作。」

川普談話PO出後，中媒《財聯社》對此報導，並加上「川普認慫了」標籤，並在內文提到這表示川普在對中國關稅態度上已經緩和。而該標籤在中國社群微博上也立刻衝至熱搜第二名；此外，中國搜尋網站「百度」上，川普將大幅降低中國關稅的新聞也衝上第一名。顯示川普一舉一動備受中國網友關注。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法