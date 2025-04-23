台綜院：關稅不確定性帶來急單拉貨潮 電力景氣維持黃紅燈

台綜院今（23）日指出，整體產業電力景氣燈號續呈揚升的黃紅燈。（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣綜合研究院今（23）日公布2025年3月份台灣EPI電力景氣指數，受美國擬對進口產品課徵對等關稅的不確定性影響，市場預期心理帶動下游客戶提前拉貨，在備貨與急單效應推動下，產業用電在去年同期高基期下維持正成長，整體產業電力景氣燈號續呈揚升的黃紅燈。

台電高壓以上用電方面，3月整體產業用電量較去年同期成長1.49%，其中製造業用電成長1.69%，服務業用電成長0.37%。

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自2025年初美國川普總統再度就任以來，接連公布多項關稅政策，特別是即將實施的「對等關稅」政策，提前引發全球企業備貨潮，紛紛搶在關稅正式生效前加速出貨。

台灣作為全球半導體供應鏈的重要一環，半導體與電子產業持續受惠AI暢旺，加上自3月初即湧現短期訂單爆量現象，強勁的急單動能帶動產線全力運轉，生產活動明顯加溫，支撐經濟成長有良好表現。

台綜院預測2025年3月份經濟成長率為3.0%，第1季經濟成長率為3.1%。

綜觀來看，AI相關技術正加速擴展至效能運算、雲端服務、邊緣裝置等應用領域，我國半導體與電子產業作為AI應用核心零組件的關鍵供應者，此波急單潮不僅突顯台灣在全球供應鏈中的戰略角色，也突顯出美國關稅政策不確定性下所帶來的風險。

台綜院指出，面對潛在的關稅衝擊，後續仍須密切關注美國關稅政策的最終決策走向，並審慎評估其對國內產業所造成的影響程度與持續力道。

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