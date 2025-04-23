胡連上半年漸入佳境 全年營收挑戰100億大關

胡連董事長張子雄出席台北國際車用電子展。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕車用連結解決方案供應商胡連（6279）董事長張子雄出席台北國際車用電子展，談到集團前2季的營運狀況符合淡季表現且漸入佳境，儘管下半年還需觀察美國對等關稅的實際實施情況，但今年營運目標並未受到影響而改變，全年營收仍將挑戰100億元大關。

張子雄認為，美中之間針鋒相對的貿易、關稅之爭存在愈演愈烈的可能性，胡連動用5億元擴增的東莞大郎新產能，原先預期1年半完成高10層樓、包含保險絲盒、表面黏著、沖壓、零組件的整套裝流水線，現在決定放慢動工步調，2年內完成新廠建置即可，以利機動因應國際地緣政治變局。

請繼續往下閱讀...

張子雄說，汽車新車原廠（Original Equipment；OE）市場是胡連重點鎖定的領域，售後市場（After Market；AM）也有部分交貨，目前尚未發現受到美國對等關稅衝擊的客戶，此外，公司也正在策略性嘗試切入全球第3大車廠斯泰蘭蒂斯（Stellantis N.V.）的供應鏈，主要是看好對方有意在變局之中重整供應體系，有利於公司斬獲新商機。

展望今年各地區營收成長性，胡連歐洲市場營收可望年增1倍，中國市場業績年增10%至15%，非中國地區營業額平均成長3成。張子雄強調，除了今年營收挑戰100億元大關，2030年的營收規模更要成長至10億美元（約新台幣324億元），看好後續能夠達標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法