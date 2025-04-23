英特爾傳本周裁員逾20％！內部爆1大問題 陳立武整頓

傳出英特爾本周將宣布裁員20%以上的計劃。（圖取自英特爾官網）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美商晶片大廠英特爾（Intel）傳出本周將宣布裁員20%以上的計劃，目的是為消除公司內部的官僚主義作風。這是新任執行長陳立武上任後，首波大刀闊斧改革計畫，目的是為了改善公司內部官僚主義。

《彭博》報導，據知情人士透露，此舉是為了精簡管理、重建「以工程為核心」的企業文化。這將是新任執行長陳立武上任後的首次重大重組。

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此次裁員是繼去年8月宣布裁減約1萬5千個工作崗位後的另一輪裁員。截至2024年底，英特爾員工總數為10萬8900人，低於前一年的12萬4800人。

若以英特爾截至2024年底的全球員工總數10.89萬人計算，此次裁員將影響約2.2萬名員工。

報導指出，在英特爾連續多年被競爭對手蠶食市占率之後，陳立武的目標是扭轉公司的頹勢。英特爾失去了技術優勢，並在人工智慧運算領域難以趕上輝達，導致銷售額連續三年下滑，虧損不斷增加。

日前《路透》報導，陳立武正在精簡領導團隊，重要的AI晶片部門未來將直接向他彙報，陳立武也提拔了網路晶片主管凱提（Sachin Katti）為技術長和人工智慧（AI）主管。

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