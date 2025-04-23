晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

英特爾傳本周裁員逾20％！內部爆1大問題 陳立武整頓

2025/04/23 13:48

傳出英特爾本周將宣布裁員20%以上的計劃。（圖取自英特爾官網）傳出英特爾本周將宣布裁員20%以上的計劃。（圖取自英特爾官網）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美商晶片大廠英特爾（Intel）傳出本周將宣布裁員20%以上的計劃，目的是為消除公司內部的官僚主義作風。這是新任執行長陳立武上任後，首波大刀闊斧改革計畫，目的是為了改善公司內部官僚主義。

《彭博》報導，據知情人士透露，此舉是為了精簡管理、重建「以工程為核心」的企業文化。這將是新任執行長陳立武上任後的首次重大重組。

此次裁員是繼去年8月宣布裁減約1萬5千個工作崗位後的另一輪裁員。截至2024年底，英特爾員工總數為10萬8900人，低於前一年的12萬4800人。

若以英特爾截至2024年底的全球員工總數10.89萬人計算，此次裁員將影響約2.2萬名員工。

報導指出，在英特爾連續多年被競爭對手蠶食市占率之後，陳立武的目標是扭轉公司的頹勢。英特爾失去了技術優勢，並在人工智慧運算領域難以趕上輝達，導致銷售額連續三年下滑，虧損不斷增加。

日前《路透》報導，陳立武正在精簡領導團隊，重要的AI晶片部門未來將直接向他彙報，陳立武也提拔了網路晶片主管凱提（Sachin Katti）為技術長和人工智慧（AI）主管。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財