4/9為最後買進日！國碩、浩鼎等9檔股東會紀念品一次看

股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。明（4月24日）是獲得9檔股東會紀念品的最後買進日，包括太陽能廠國碩（2406））「7-11 商品卡35元」、國內新藥公司浩鼎（4174）「超商50元禮物卡 」、電動車馬達製造大廠富田（4590）「盈涼有餘保冰袋 」、台灣遊戲開發商昱泉（6169）「多功能雙面砧板 」等實用紀念品，不想錯過紀念品的投資人，記得把握時間。

18檔公司及股東會紀念品，分別如下。

股票代號 公司名稱 最後買進日 股東會日期 股東會紀念品 1540 喬福 4月24日 6月27日 伊莎貝爾櫻花抗菌皂75G+-3G 1786 科妍 4月24日 6月27日 7-11 35元商品卡 2406 國碩 4月24日 6月27日 7-11 商品卡35元 3390 旭軟 4月24日 6月27日 全家禮物卡50元 3593 力銘 4月24日 6月27日 7-11 35元商品卡 4174 浩鼎 4月24日 6月27日 超商50元禮物卡 4590 富田 4月24日 6月27日 盈涼有餘保冰袋 4804 大略-KY 4月24日 6月27日 全家50元禮品卡 6169 昱泉 4月24日 6月27日 多功能雙面砧板

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