4/9為最後買進日！國碩、浩鼎等9檔股東會紀念品一次看

股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。（示意圖，資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。明（4月24日）是獲得9檔股東會紀念品的最後買進日，包括太陽能廠國碩（2406））「7-11 商品卡35元」、國內新藥公司浩鼎（4174）「超商50元禮物卡 」、電動車馬達製造大廠富田（4590）「盈涼有餘保冰袋 」、台灣遊戲開發商昱泉（6169）「多功能雙面砧板 」等實用紀念品，不想錯過紀念品的投資人，記得把握時間。
18檔公司及股東會紀念品，分別如下。
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|股東會日期
|股東會紀念品
|1540
|喬福
|4月24日
|6月27日
|伊莎貝爾櫻花抗菌皂75G+-3G
|1786
|科妍
|4月24日
|6月27日
|7-11 35元商品卡
|2406
|國碩
|4月24日
|6月27日
|7-11 商品卡35元
|3390
|旭軟
|4月24日
|6月27日
|全家禮物卡50元
|3593
|力銘
|4月24日
|6月27日
|7-11 35元商品卡
|4174
|浩鼎
|4月24日
|6月27日
|超商50元禮物卡
|4590
|富田
|4月24日
|6月27日
|盈涼有餘保冰袋
|4804
|大略-KY
|4月24日
|6月27日
|全家50元禮品卡
|6169
|昱泉
|4月24日
|6月27日
|多功能雙面砧板
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