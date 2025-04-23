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IMF上調我GDP 國發會：不能掉以輕心

2025/04/23 12:48

國發會副主委高仙桂表示，雖然IMF給予台灣相當大的肯定，但絕對不能掉以輕心。（資料照，記者廖振輝攝）國發會副主委高仙桂表示，雖然IMF給予台灣相當大的肯定，但絕對不能掉以輕心。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕IMF（國際貨幣基金）昨公布「世界經濟展望」報告，當中台灣今年經濟成長率預估值從2.7%上升到2.9%，是亞洲四小龍中唯一上調的國家。國發會副主委高仙桂表示，雖然國際經濟預測結果給予台灣相當大的肯定，但絕對不能掉以輕心。

高仙桂今赴立法院經濟委員會就「美國實施進口產品國安調查」進行專案報告並備質詢。

立委邱議瑩質詢時指出，國發會2月景氣燈號續呈黃紅燈，綜合判斷分數為37分；日前國泰金公布國民信心調查，景氣現況樂觀指數創60個月新低，她認為這顯示政府與民間觀察出現落差。

高仙桂表示，信心指數很容易受到當前事件的衝擊和影響，現在美國總統川普的關稅政策不確定性持續存在，而且時常變化，民眾難免就會受到這些事件的影響，表現出信心的不支持。

高仙桂提到，昨晚IMF公布的「世界經濟展望」報告，把台灣今年經濟成長率預測值從2.7%上調到2.9%。她指出，在關稅90天豁免期間內，現在美國很多廠商面臨追單，也有一些廠商則擔心關稅不確定性而遲疑停單。

此外，國際信評機構標普（S&P Global Ratings）週一也公布維持台灣主權信用評等為「AA+」，展望「穩定」；標普認為台灣有其優勢，不會受到美國關稅政策太大的衝擊。

高仙桂進一步分析，台灣為出口導向的經濟體，易受外在情勢影響，國發會也進行密切觀察，將來台灣整體經濟表現，可能會受到美國川普政府關稅政策影響，包括90天豁免期、台美關稅稅率談判，以及232條款調查結果，因為其中很多產品都是台灣主力出口產品；還有美中貿易戰、台灣企業轉單以及移轉生產基地的能力，都攸關台灣未來經濟的衝擊和影響。

高仙桂重申，雖然國際經濟預測結果，給予台灣相當大的肯定，但絕對不能掉以輕心，也要了解台灣企業現在面臨的相關困境。

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