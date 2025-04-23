彭博 : 中國人工智慧抵禦川普貿易戰的「3秘訣」

中國AI生態系以內需為主，廣泛的部署能力減少了對外部市場的依賴。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統對中國祭出新一輪晶片限制，想打擊中國人工智慧的發展，但顯然中國AI產業並未出現崩潰。《彭博》指出，中國人工智慧抵禦貿易戰有3大秘訣，包括DeepSeek的繁榮、北京政府的支持，以及民眾大量應用將抵消貿易戰衝擊。

《彭博》認為，中國AI靠著內需驅動、政策加持與14億人民的支持，可望撐過中美貿易戰，並加速與美國矽谷拉近距離。從長遠來看，川普禁止H20進入中國的策略，可能有利於中國AI產業，而不是形成阻礙。

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相較美國AI高度依賴跨國市場與晶片供應，中國AI生態系以內需為主，將AI大量應用在醫療、政府、農業領域，廣泛的部署能力減少了對外部市場的依賴。此外，中國受訪者認為，人工智慧將深刻改變日常生活，並預計在未來同一時期人工智慧仍將產生同樣影響，形成繁榮的氛圍。

據報導，中國湖北省的許多農民未受過正規教育，但現今他們利用人工智慧來應對今年的暴雨。隨著中國政府加速推動人工智慧工具的廣泛部署，人民在生活上大規模的採用使其中國發展人工智慧具有優勢。

根據Ipsos調查顯示，中國83%成年人認為AI利大於弊，但美國僅39%。

市場傳出，為因應美國可能祭出更多限制，中國科技巨頭們在去年開始提前備貨，希望在今年5月前能運送達百萬顆的H20晶片，相當於全年的供應量。分析師指出，中國科技巨頭透過產業備貨與快速調適美國晶片限制令的影響。

蘭德公司著名中國問題研究員傑拉德·迪皮波指出，即使中國經濟成長仍相對疲軟，許多中企還在苦苦掙扎，但北京和地方政府仍繼續支持高科技產業及DeepSeek等科技新創企業。

現今市場擔憂，美國的政策制定者和商界領袖被多條戰線貿易戰的後果分散了注意力，關稅動盪恐讓美國矽谷失去人工智慧領域的主導地位。

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