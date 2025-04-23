閒置逾45年公保地開發有解 桃園「國強市地重劃區」4/25日公告實施

桃園區中平、國強、龍壽市地重劃都在推動中。（都發局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區國際路二段、文中路一帶公共設施保留地已閒置逾45年，市府透過市地重劃方式開發，市長張善政今（23日）主持市政會議表示，「國強市地重劃區」近日終獲內政部核定，將於25日公告實施，接續由地政局啟動重劃工作，都發局亦規畫其中0.89公頃土地作為社會住宅用地，鄰近包括中平、龍壽市地重劃都在推動中。

桃園有許多土地都市計畫早就劃定，許多公保地遲未進行徵收、開發，桃園區國際路二段、文中路一帶的公保地就是代表案例，包括原本的聯合駕訓班、現在的國泰駕訓班及附近一些零星公保地，至今超過45年未能有效開發，張善政表示，經市府與內政部持續討論土地活用方案，「國強市地重劃區」將於25日公告實施，市府針對這塊用地重新檢討，調整部分土地使用目的為社會教育、住宅與道路等用途，同時都發局規劃其中0.89公頃土地作為社宅用地，公告實施後由地政局啟動重劃工作，鄰近的中平、龍壽市地重劃都在推動中，桃園力行市場公設解編案內政部也已審定，希望活化長期閒置的土地。

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地政局長蔡金鐘表示，過去公園、市場等公保地，因需要龐大徵收經費，政府遲遲未能徵收，現透過市地重劃方式，政府可取得公設土地，地主也可配回土地，目前中平、國強、龍壽市地重劃開發進度不一，中平面積2.3公頃最小但進度最快，共有2個街廓，市府可取得1.3公頃公設用地，其餘為住宅區，已於1月召開說明會，進行查估、工程規劃等作業中；國強面積6.74公頃，有8個街廓，市府可取得2.7公頃公設用地，內政部已審議通過，25日公告實施後，就會召開說明會、啟動重劃作業，順利的話預計需時2到2年半；而龍壽面積11.77公頃最大，市府可取得4.77公頃公設用地，因有5個地方共25個街廓，且橫跨桃園、八德、蘆竹3區，開發及施工困難度相對較高，內政部於3月初召開審查會議，待審查通過並公告才能啟動後續程序。

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