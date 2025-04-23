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插旗美國 國銀設25家分行、3家子行及3家辦事處

2025/04/23 12:26

美國已是國銀布局最重要的灘頭堡，並且，有效協助臺商供應鏈拓展美國版圖。（記者王孟倫攝）美國已是國銀布局最重要的灘頭堡，並且，有效協助臺商供應鏈拓展美國版圖。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕擴大投資規模，是美國總統川普的當前財經戰略。根據金管會統計顯示，我國銀行目前在美國分支機構共有25家分行、3家子行及3家代表人辦事處，已是國銀布局美國市場最重要的灘頭堡，並且，有效協助臺商供應鏈拓展美國版圖。

　金管會日前同意中國信託銀行，向美國主管機關申請於德州設立休士頓代表人。

　截至2024年12月底，中國信託銀行現已設有印尼、菲律賓、加拿大、美國、日本及泰國等6家子行；香港、九龍、印度新德里、印度斯里伯魯德、美國紐約、日本東京、越南胡志明市、新加坡、中國上海、中國廣州、中國廈門及中國深圳分行等12家分行；泰國曼谷、越南河內、中國北京、美國洛杉磯、馬來西亞吉隆坡、澳洲雪梨及緬甸仰光等7家代表人辦事處。

　其中，中國信託銀行於美國已設有紐約分行、洛杉磯代表人辦事處。該行為了協助臺商客戶之金融需求，因此，已規劃設立休士頓代表人辦事處，以有效協助臺商供應鏈拓展美國版圖。

　對此，金管會表示，本國銀行在美國分支機構共有25家分行、3家子行及3家代表人辦事處，於德州則有2家分行。

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