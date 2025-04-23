美先與日韓半導體談判 郭智輝：可借鑑以調整對策對台灣有利

經濟部長郭智輝表示，台灣先觀察日韓與美國談判半導體的經驗，當作借鑑再調整對策，這樣的順序對台灣而言相當有利。 （圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕立委指出，美國對半導體、生技醫藥啟動232調查，擬徵收關稅，美國陸續與日本、韓國進行談判。經濟部長郭智輝表示，台灣在半導體領域上有強而有力的談判力，但20奈米以下的legacy成熟製程「會有一些問題」，台灣先觀察日韓談判經驗，當作借鑑再調整對策，對台灣而言這樣的順序反而有利。

民進黨籍立委邱議瑩今在立法院經濟委員會上關切，美國對半導體、生技醫藥啟動232調查，擬徵收關稅，台灣是否有規劃相關保護策略與措施？另日本已與美國談判，日本似乎不是談得很順利，再來應是韓國，台灣會是什麼時候可以談？

請繼續往下閱讀...

郭智輝回應，都在規劃中，但基於屬談判一環，尚無法對外詳盡報告，但經濟部持續動態式調整，並訪談相關業者的意見。

至於談判進度，郭智輝表示，目前已確定談判的內容主題，日本韓國與美國談判的部分，台灣可以參考。

邱議瑩表示，建議政府針對半導體、生技醫藥建立國安產業政策的保護措施，政府應該要走得快一點。

郭智輝回應，台灣在半導體先進製程居於領先地位，「所以不管美國再怎麼調，傷害的是他美國的消費者」，所以台灣在半導體領域上有強而有力的談判力。

郭智輝續說，但20奈米以下的legacy半導體（成熟製程）部分，可能會有一些問題，但不會只對台灣如此，20、28、40奈米是亞洲很多國家都能夠生產，「我們就觀察他（美國）怎麼跟日韓談，對我們來講是相當有利」，就能調整對策。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法