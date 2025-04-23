台灣列大阪世博宣傳前5大國家 醜萌吉祥物「脈脈」吸金力強

台灣遊客展示吉祥物脈脈與吉伊卡哇聯名商品。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／日本大阪報導〕大阪世博共舉行184天，世博協會海外宣傳部長吉村佐知子23日接受台灣媒體專訪，提到世博宣傳針對韓中台港美等赴日旅遊前5大國家與地區加強宣傳，並帶著世博吉祥物「脈脈」到全球30個國家進行宣傳，海外遊客應可超越目標350萬人。

吉村佐知子表示，大會總入園人次為2820萬人，海外旅客350萬人，但以目前世界各國到日本觀光氛圍，「應該可以超過目標」。而醜萌的吉祥物「脈脈」也受到歡迎，透過授權商品、聯名可帶來經濟效益，雖未有具體統計，但很多店都表示東西賣完、反應算很不錯。

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以台灣為例子，一卡通票證公司先前也取得2025大阪關西世博官方授權商品「大阪關西世博一卡通」，除了讓台灣旅客更認識大阪市博外，日本消費者也能深入認識iPASS一卡通，提升品牌的國際能見度，促成日本旅客赴台旅遊時的首選儲值卡。

吉村佐知子也在22日參觀Tech World館，她表示，很像一趟旅程，有自然、科技技術等，她強調，會想帶小孩來參觀，了解自然科技、未來科技等介紹，「需要全球共創，才能成就未來最新科技」。

這也是具有一百多年歷史的世博重要性，她說，上屆大阪世博1970年舉行，而當時日本處於成長期，不像現在隨時接觸國外，日本可以看到很多國外東西，對當時的日本小孩衝擊很大。

吉村佐知子也說，日本已經過了到海外旅遊熱門時期，透過世博全球聚集在此，除可讓小孩願意接觸其他國家外，世博一直以來都是解決各種問題、探討生命議題，且未來需要不只一樣技術，像日本就需要解決高齡化。

根據經濟產業省等機構的評估，本屆博覽會包括園區建設、觀光收入如住宿、餐飲、交通及商務交流等，預計帶來約 2.9 兆日圓的經濟效益。吉村佐知子表示，爭取世博舉辦會帶來經濟效益，上屆的杜拜世博也是透過商洽帶來可觀效益，預計今年世博也是會「逐步熱起來」。

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