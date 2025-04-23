關稅戰衝擊 調查：33％資方恐縮編或遇缺不補

yes123求職網日前進行「關稅貿易戰對勞資衝擊調查」。 （業者調查）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國關稅戰衝擊各產業的程度尚未明朗，但已有業者對外表達將縮減人力或放無薪假，根據yes123求職網的調查，有33.3%受訪企業表達「可能因此縮編或遇缺不補」；34.9%的資方考慮暫停今年的加薪計畫，甚至有45%的公司表示，因此考慮改變今年的產銷據點佈局。

儘管各大產業正面臨缺工潮，但近期全球掀起「關稅貿易戰」，是否對企業的營運造成衝擊，yes123求職網日前進行「關稅貿易戰對勞資衝擊調查」。

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調查結果顯示，針對近期全球「關稅貿易戰」，58.8%受訪勞工表示，「會擔心」任職企業因此實施「減班休息（無薪假）」、52.9%受訪勞工擔心自己因此失業；82％勞工擔心今年的「加薪機會」因此落空，更有高達94%）的勞方擔心物價因此上漲。

至於貿易戰對資方的衝擊，調查顯示，對今年的「招募計畫」，有55.6%預估沒有受到任何正面或負面影響」，但也有33.3%認為有負面影響，所以可能因此「縮編或遇缺不補」；但有約1成（11%）反而可能逆勢擴編。

不過，在「關稅貿易戰」的變數下，約有34.9%的資方考慮「暫停」今年的加薪計畫；甚至有45%的公司表示，因此考慮改變今年的產銷據點佈局。

針對本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌預估，關稅貿易戰將導致企業對前景看法轉趨保守，放緩原本擴編腳步，將抵消掉缺工潮效應，不再出現人力吃緊狀況，也就是對於招募或調薪意願，恐怕會受到負面影響。

特別是外銷導向的科技業、製造業恐首當其衝，一旦出現無薪假暴增的情況，從業人員可能就要思考是否要換工作或轉行；不過，因應產品輸美關稅增加狀況，也會讓廠商思考海外產銷據點佈局的改變，或者讓公司進行轉型、產業升級，楊宗斌提醒，其實可能也會因此增加新的工作機會，海外上工職缺可能增加。

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