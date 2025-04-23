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中國限制稀土出口 馬斯克：已影響Optimus機器人生產

2025/04/23 12:29

中國稀土出口限制，影響機械人Optimus生產。圖為特斯拉機器人Optimus。（示意圖，路透）中國稀土出口限制，影響機械人Optimus生產。圖為特斯拉機器人Optimus。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易戰升溫，日前中國為反制美國關稅，祭出稀土出口管制，全球科技供應鏈安全拉警報。外媒報導，特斯拉（Tesla）公司人形機器人Optimus也遭到波及，生產計畫受到影響。

綜合媒體報導，為報復川普對中國提高關稅，中國本月4日宣布對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關材料實施出口管制。上述7種稀土主要應用在國防、航太技術、電動車、機器人與能源產業等高科技領域。

有消息人士透露，出口商現在要出口上述材料，必須向中國商務部申請許可證，但該一流程較為不透明，審批時間通常需時6至7週，甚至可能需要更長時間。目前許多企業正急於囤積稀土庫存並尋找替代供應商，以避免潛在的重大衝擊。

《路透》最新報導指出，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）在週二（22日）財報電話會議上透露，中國對稀土的出口管制，已影響旗下人形機器人Optimus的生產計畫。

馬斯克表示，中國希望得到保證，確保這些稀土不會被用於軍事目的，並透露目前特斯拉正與中國政府合作，以獲得稀土出口許可。

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