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加強半導體產業策略合作 林欽榮率隊考察日本台積電熊本一廠

2025/04/23 11:18

高雄市副市長林欽榮（中）率隊訪問日本熊本市。（高市府提供）高雄市副市長林欽榮（中）率隊訪問日本熊本市。（高市府提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕加強半導體產業策略合作 ，高雄市副市長林欽榮昨（22日）率隊考察日本台積電熊本一廠，期盼未來與熊本發展更緊密的產業合作夥伴關係。

林欽榮率高市府行國處、新聞局、觀光局、經發局、交通局、資訊處，昨天展開日本訪問行程，一抵達即前往熊本縣與熊本市進行拜會，針對城市治理及半導體產業進駐、交通規劃等議題交流，並實地考察日本JASM台積電熊本一廠周邊的交通情況。

林欽榮表示，高雄與熊本縣、熊本市，自2017年三方締盟為友好城市後，一向維持緊密互動，近年更因台積電設廠帶動城市轉型，持續互訪考察，交換城市治理經驗，期盼未來與熊本發展更緊密的產業合作夥伴關係。

針對熊本的產業轉型發展，熊本縣由半導體立地支援室長河野浩一進行簡報，介紹熊本的產業補助、交通配套及人才培育等政策方向，與發展科學園區的戰略規劃。

林欽榮指出，隨著台積電設廠帶動高雄城市轉型，不僅推動產業升級，也帶來交通規劃上的挑戰，此次特別與熊本縣市針對交通改善對策進行深入討論，也樂見進一步與熊本加強在半導體產業的策略合作，建構夥伴關係。

為迎接高雄市政府訪團，熊本市派出今年赴高雄冬日遊樂園演出的熊本城迎賓武將隊；熊本縣副知事竹內信義也率縣府團隊熱情歡迎訪團，特別指出熊本縣知事木村敬，今年2月搭乘復航的高雄-熊本航線首度親訪高雄，展現高度友誼與支持。

熊本縣議長高野洋介致詞提到，已多次到訪高雄，深深感受到市民的親切與熱情，期待未來在文化、教育與經貿等領域，持續拓展合作機會。

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