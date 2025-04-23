國光生技：實驗動物事件不影響疫苗生產 強化SOP流程及人員教育訓練

國光發言人潘飛強調，實驗動物事件不影響疫苗生產，沒有汙染問題。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕國光生技今（23）日被週刊報導發生實驗動物錯置及職場相關事件，該公司上午召開記者會表示，已針對相關疏失人員做出適當處置、不會包庇任何人；至於發生實驗動物錯置事件，因跟生產廠是為獨立兩個大樓，不影響疫苗生產，不會汙染疫苗。

對於外界質疑去年國光流感疫苗發生變色問題與本次實驗動物事件有關，國光生技發言人潘飛表示，去年疫苗變色事件是因針筒膠塞變質所致，經官方判定為單一事件，與這次的實驗動物事件無關，且疫苗在出廠前後都會經過反覆的檢驗，在嚴格的GMP規範下，不會有交叉污染的問題。

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潘飛指出，發生事件後已針對研發人員進行更嚴格的教育訓練，強化SOP到更為嚴謹，而廠商未按時間將實驗動物送到，也會對廠商提出嚴正的要求，公司亦已完成內部動物接收流程的檢討，並強化與供應商到貨確認機制，增設非預期時段送達的緊急處理流程。

國光生技強調，研發實驗室與GMP管控之疫苗生產、製造及品質管制（QC）檢驗場所，在物理空間、環境控制系統、人員與物料動線、以及所適用的管理規範上，均各自獨立且完全區隔，因此疫苗生產未受此事件影響。

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