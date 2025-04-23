北市多棟辦公大樓年底完工 將空置率拉高至8.1％為近2019年來新高

信義基隆區辦公室平均租金單價最高、每月每坪約3976元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕北市多棟辦公大樓在年底完工，預計將釋出3.9萬坪，但受到美國關稅議題引爆股災與全球經濟不確定性，多數企業早已暫停辦公室搬遷，甚至直接終止，商仲業者指出，預期辦公室租賃需求成長將減緩，又碰上大量的新增供給，推估北市整體辦公室空置率將直接拉高至8.1%，為2019年以來新高。

根據世邦魏理仕（CBRE）彙整，北市預計年底完工的新辦公大樓，包括國泰環宇大樓、冠德民權商辦大樓、元大銀星大樓等，推估新增供給量體達3.9萬坪，因此，世邦魏理仕研究部主管李嘉玶認為，在整體租賃市場供給加大，預期房東為吸引企業租客進駐，將提供更優惠的免租期或是租金彈性，也將一改2018年至今、超過7年的房東市場的現況，逐步轉向租客市場。

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今年第一季北市辦公室租賃市場去化量為4632坪，為近1年單季新高，主要都是B辦大樓貢獻，反觀A辦在遷出、縮減，以及大型租賃去化少的相互抵銷下，淨去化量僅158坪。

信義基隆辦公室租金已達相對高點 租戶追價意願低

第一季北市整體辦公室空置率約5.8%，相較上季減少0.4個百分點，其中A辦平均租金單價、每月每坪約3082元，B辦每月每坪約1924元，較上季分別上漲0.2%、0.3%，至於，北市各辦公室主要商圈，以信義基隆區平均租金單價最高、每月每坪約3976元，主因是商圈內有不少頂級辦公大樓支撐租金，但自2023年後，每一季租金漲幅僅0.1%至0.2%，顯示企業租客追價意願相對有限。

世邦魏理仕總經理林敬超表示，隨著年底有多棟新辦公大樓陸續釋出，將為租戶提供更多辦公空間選擇，有利企業挑選各方面條件較佳的搬遷地點。另一方面，當前全球經貿環境面臨諸多不確定性，將影響部分企業獲利以及資本支出計畫，預料短期內不少企業將採取謹慎的租賃策略，甚至可能見到少數租戶終止搬遷計畫，改為續簽租約，即便有搬遷需求，預期也將以中、小坪數的辦公室單位為主。

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