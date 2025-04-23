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焦點股》元晶：迎轉單 股價連飆2根停板

2025/04/23 09:35

市場傳出轉單受惠，元晶股價連飆兩根漲停板。（資料照）市場傳出轉單受惠，元晶股價連飆兩根漲停板。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美國公告馬來西亞、柬埔寨、泰國、越南等太陽能產品關稅超達3521%，市場傳出台灣太陽能廠將迎來轉單效益，模組廠元晶（6443）昨日漲停、今日開盤後再度亮紅燈，連飆兩根漲停來到16.3元，截至9:16分為止，成交量超過2600張、漲停委買張數超過7千張。

市場指出，東南亞各國出口赴美的太陽能設備佔美國市場七成，認為高關稅將讓出市場，台廠可望迎來轉單效應，因此昨日太陽能模組廠包括安集（6477）、元晶、茂迪（6244）、國碩（2406）等皆大漲，今日包括茂迪、國碩、元晶、安集、有成精密（4949）都亮燈漲停。

不過，法人認為，由於東南亞太陽能模組被課徵高關稅，未來這些產品進不了美國，卻可能往台灣傾銷，目前東南亞地區模組價格直直落，反而拖累台廠模組出口的報價；同時，法人也關切，東南亞模組因「洗產地」被課徵高關稅，未來台灣會不會也被美國懷疑「洗產地」，被課徵高關稅?台廠未受其利恐先蒙其害，投資人還是要多小心，避免被市場消息誤導。

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