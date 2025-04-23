焦點股》中鼎：祭兩招增加營運資金 爆量強彈

中鼎上週召開重大訊息記者會，說明子公司踩雷情況。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕連續跌停4天的中鼎（9933），昨晚召開臨時董事會，會中通過將私募9萬張，且調整股利政策，將每股配發2元現金股利調整為現金股利1元及股票股利1元，雙管齊下強化充實營運資金，中鼎今股價終於擺脫跌停，開低走高，一度漲逾5%，截至9:12分，中鼎股價暫報26.8元、上漲4.4%，成交量逾4.3萬張。

中鼎上週爆出子公司CTCIA踩雷，其所承攬的BKRF工程，業主BKRF之母公司GCEH依美國相關規定聲請重整，中鼎對BKRF截至目前應收帳款金額共計約196.04億元，由於市場擔心中鼎可能會收不回帳款，或者需先認列大幅虧損、未來逐年回沖，雖被中鼎否認，但股價仍持續重挫。

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中鼎昨天強調，近年來每年新簽訂單均超過新台幣1000億元，在手專案充足，累計已達新台幣3200億元，目前集團資金足以支應營運所需，籌資的目的主要是因近年積極參與BOT案多有斬獲，為繼續布局BOT市場，擬透過私募資金以因應未來一年的BOT投資商機，創造更佳績效。

中鼎表示，目前公司在建專案充裕，已獲得多家大型公股銀行及民營金控第一時間表達額度支持，公司有信心消化在手3200億元專案，持續創造營收與獲利。

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