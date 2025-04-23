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打臉川普關稅收入取代所得稅收！經濟學家曝實際數據

2025/04/23 13:13

經濟學家表示，在關稅稅基比所得稅「小得多」下，關稅收入根本不可能取代所得稅。（路透）經濟學家表示，在關稅稅基比所得稅「小得多」下，關稅收入根本不可能取代所得稅。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕針對美國總統川普接受福斯採訪時表示，關稅帶來的收入可能非常大，足以取代所得稅，經濟學家紛紛打臉川普指出，預估到2034年，10%的普遍關稅將使美國稅收增加2.2兆美元（約新台幣71.5兆），然而根據財政部數據，截至3月底，國稅局在2025會計年已徵收1.14兆美元（約新台幣37.05兆）的個人所得稅，在關稅稅基比所得稅「小得多」下，關稅收入根本不可能取代所得稅。

CNBC報導，對於川普關稅收入取代所得稅說法，稅務基金會高級經濟學家杜蘭特表示，這不是1個現實的提議。

關稅談判仍在進行中，川普政府於4月初實施了為期90 天的全面關稅暫停令。美國對從大多數國家進口的商品徵收的普遍關稅稅率為10%，而從中國進口的商品關稅則高達145%。

彼得森國際經濟研究所高級研究員克勞辛向CNBC表示，關稅稅基比所得稅基小得多。

根據克勞辛去年6月共同撰寫的報告，2023年美國進口了價值3.1兆美元（約新台幣100.75兆）的商品。報告稱，相較之下，政府超過20兆美元（約新台幣650兆）的收入徵稅。

對於白宮貿易顧問納瓦羅在3月底估計，關稅每年可增加約6000億美元（約新台幣19.5兆）。

但穆迪首席經濟學家馬克贊迪則反駁說，這一數字「根本不可能實現」。 如果你能達到1000億到2000億美元（約新台幣3.25兆至6.5兆），那你就很幸運了。

相較之下，根據財政部的數據，截至3月31日，國稅局在2025會計年已徵收了1.14兆美元的個人所得稅。

克勞辛在彼得森研究所的報告中寫道，對於如此小規模的進口產品，徵收的關稅必須高得令人難以置信，才能取代所得稅。且關稅稅率提高，人們購買的進口商品就會減少，從而減少收入。

專家表示，隨著關稅稅率的提高，其他因素也可能減少美國最終的收入。

杜蘭特說，政府似乎認為每次提高關稅稅率都可以增加稅收，但情況並非總是如此。

根據稅務基金會4月15日發布的報告，估計到2034年，10%的普遍關稅將使美國稅收增加2.2兆美元。然而，同樣的關稅將使美國國內生產毛額減少0.4%，進而影響稅收。

國際貨幣基金組織週二基於貿易緊張局勢，將美國2025年經濟成長預測從2.7%下調至1.8%。

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