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「華爾街空神」保爾森：黃金進入新估值時代

2025/04/23 14:07

保爾森是知名避險基金Paulson & Co.的創辦人。（路透）保爾森是知名避險基金Paulson & Co.的創辦人。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕億萬富翁對沖經理人、知名「黃金多頭」保爾森（John Paulson）預測，各國央行將繼續增持黃金，以擺脫對紙幣的依賴，並實現資產多元化。

現年64歲的保爾森是知名避險基金Paulson & Co.的創辦人，他因為在2008年美國次貸危機中大肆做空而一戰成名，大賺200億美元，被譽為「華爾街空神」。

保爾森認為，隨著全球貿易戰持續擴大並影響經濟前景，以及在投資人紛紛撤出美國股票、美國債券和美元，並轉向避險資產之際，黃金價格正「邁入全新估值區間」。他認為，上述趨勢將會持續下去，強度將取決於政治局勢的發展。

在美國總統川普一再呼籲聯準會立即降息後，國際金價週二（22日）短暫突破每盎司 3500 美元、創下歷史新高。

黃金今年以來上漲約 30%，表現優於幾乎所有主要資產類別。保爾森指出，接下來主導金價漲勢速度的關鍵因素，就是來自各國央行的購買需求。他說：「央行為了降低對紙幣的依賴，將黃金作為儲備貨幣的趨勢，才是驅動黃金需求的主要力量，而我認為，這個趨勢不會改變。」

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