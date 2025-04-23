快買白銀！羅伯特清崎：當今市場上最划算的投資

羅伯特清崎（圖右）認為，白銀是當今市場上最划算的投資。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）呼籲投資者買入白銀，稱白銀是當今市場上最划算的投資。

羅伯特清崎今（23日）稍早在社交平台X發文，宣布自己將買更多銀幣，稱白銀是當今市場上最划算的投資，特別適合資金有限的投資者。

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羅伯特清崎表示，黃金價格已經觸下歷史新高，而白銀價格仍比其歷史最高價低50%，目前約為35美元（約新台幣1139元）。羅伯特清崎相信今年白銀價格將上漲2倍，達到70美元（約新台幣2278元）。

羅伯特清崎要投資人記住富爸爸的建議，「你的利潤是在買入時產生的，而不​​是在賣出時產生的」，稱自己透過「一點一滴」的方式累積財富，並且傾向長期持有，不輕易出售資產。

羅伯特清崎上述推文一出，引發網友熱議，有網友表示，「投資白銀等被低估的資產可能是一種策略性舉措。」、「好建議」、「黃金和白銀才是真正的神錢！」等。

但也有網友不認同羅伯特清崎說法，稱「對於資金不多的人來說，最好的投資是美國股市。」、「購買白銀並不是壞主意，但如果白銀價格達到70美元，黃金價格將超過4000美元（約新台幣13萬）」、「白銀是幾十年來最糟糕的投資，兄弟，放棄吧」、「20年來，他每年都這麼說。」、「你知道比特幣，但寧願購買…白銀？ ？」等。

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