晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普改口無意開除鮑爾 亞股大反攻日股飆逾千點

2025/04/23 09:01

川普改口無意開除鮑爾，亞股大反攻日股飆漲千點（彭博資料照）川普改口無意開除鮑爾，亞股大反攻日股飆漲千點（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對聯準會主席鮑爾急踩剎車，稱無意開除，加上美財長貝森特表示，中美貿易緊張局勢緩和，受此激勵，美股4大指數勁揚，亞股也跟著大反攻，日股開高，漲逾千點或逾３%，重返35000點，澳洲與南韓股亦漲1%，收復4月2日關稅解放日失去。

在川普從威脅解僱，到無意開除，及中美貿易緊張局勢緩和，與一系列季度財報公布，吸引投資人進場，週二美國股市普遍上漲，道瓊工業指數上漲1016.57點，漲幅2.66%，結束連4黑。標普500指數上漲2.51%，那斯達克指數上漲2.71%，費城半導體指數漲幅2.14%，台積電ADR揚升2.39%，收在151.40美元。

在美4大指數勁揚下，亞股週三全面大反攻，日股開盤直接攻上35000點，以35295點開出，大漲1075點，或3.14%，指數開高走高，來到35304點，漲1084點，或3.16%，不過，急漲後，賣單調節，截至台北時間8點53分，報34865點，漲644點或1.88%。

不僅日股強彈，南韓與澳洲股市也漲逾1%，收復4月2日關稅解放日失去。

韓股以2520.56點開出，指數一度來到2521.64點，截至台北時間8點53分，報2511.87點，漲1.01%。

澳洲股市截至當地時間11點43分，報8139.9點，漲126點或1.57%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財