川普改口無意開除鮑爾 亞股大反攻日股飆逾千點

川普改口無意開除鮑爾，亞股大反攻日股飆漲千點（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對聯準會主席鮑爾急踩剎車，稱無意開除，加上美財長貝森特表示，中美貿易緊張局勢緩和，受此激勵，美股4大指數勁揚，亞股也跟著大反攻，日股開高，漲逾千點或逾３%，重返35000點，澳洲與南韓股亦漲1%，收復4月2日關稅解放日失去。

在川普從威脅解僱，到無意開除，及中美貿易緊張局勢緩和，與一系列季度財報公布，吸引投資人進場，週二美國股市普遍上漲，道瓊工業指數上漲1016.57點，漲幅2.66%，結束連4黑。標普500指數上漲2.51%，那斯達克指數上漲2.71%，費城半導體指數漲幅2.14%，台積電ADR揚升2.39%，收在151.40美元。

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在美4大指數勁揚下，亞股週三全面大反攻，日股開盤直接攻上35000點，以35295點開出，大漲1075點，或3.14%，指數開高走高，來到35304點，漲1084點，或3.16%，不過，急漲後，賣單調節，截至台北時間8點53分，報34865點，漲644點或1.88%。

不僅日股強彈，南韓與澳洲股市也漲逾1%，收復4月2日關稅解放日失去。

韓股以2520.56點開出，指數一度來到2521.64點，截至台北時間8點53分，報2511.87點，漲1.01%。

澳洲股市截至當地時間11點43分，報8139.9點，漲126點或1.57%。

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