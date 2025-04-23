特斯拉超慘財報出爐！利潤暴減71％ 馬斯克認了「1事」給承諾

週二（22日）特斯拉公布令人失望的第1季財報。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週二（22日）特斯拉公布令人失望的第1季財報，營收和利潤均未達市場預期，並且放棄對先前2025年銷售成長的預期，執行長馬斯克（Elon Musk）說，5月起會把更多時間投入特斯拉，「大幅」減少在政府效率部（DOGE）任職的時間。

綜合外媒報導，在截至3月的上季，特斯拉營收較去年同期下滑9%至193億美元（約新台幣6288億元），低於華爾街預期的211億美元（約新台幣6874億元）；利潤大減71%至4.09億美元（約新台幣133億元）；調整後每股盈餘27美分，遠低於分析師預期的39美分。

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汽車業務收入較去年同期大降20%至140億美元（約新台幣4561億元），特斯拉汽車銷售將虧損歸因銷售全電動車，稅收抵免收入從去年同期的4.32億美元（約新台幣140億元）增至5.95億美元（約新台幣193億元）。

特斯拉拒絕對今年的業務成長許下任何承諾，並表示「快速變化的貿易政策」已經影響了全球供應鏈和公司的成本結構，將在第2季公布財報時，重新評估2025年的財務指引。

馬斯克在財報會議上坦言：「存在一些挑戰，預計今年可能會出現一些意想不到的障礙，但仍對公司的未來非常樂觀。」

他也說，可能會從下月開始，減少在DOGE上花費的時間。

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