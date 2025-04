美國列10大損害環境不公平貿易 中國被點名

美國貿易代表署(USTR)公布10項損害環境並削弱美國生產商及出口商的不公平貿易行為。(法新資料照)

高佳菁/核稿編輯

〔財經頻道/綜合報導〕美國貿易代表署(USTR)在X上,公布10項損害環境並削弱美國生產商及出口商的不公平貿易行為,行為包括中國遠洋漁船在其他國家沿海水域非法作業、墨西哥將酪梨種植範圍擴大至非法砍伐森林的地區、歐盟對美國龍蝦產品的關稅政策等。

USTR說,中國擁有全球最大漁船艦隊、約有56萬4000艘,捕撈量占全球15%。中國每年對漁業部門提供約60億美元(約新台幣1951億元)的不公平補貼。USTR表示,中國遠洋漁船經常在其他國家沿海水域非法作業,導致全球市場充斥非法、價格過低的漁獲,美國漁民無法與之競爭。

請繼續往下閱讀...

USTR還提到,全球因非法、未報告、不受規範(IUU)捕魚所造成的損失,估計每年達到數百億美元,美國漁業承受很大部分的損失,鄰國墨西哥未能有效遏止在美國專屬經濟區內的非法捕魚行為,這些IUU捕魚行為壓低海鮮市場價格,對守法的美國漁民和海鮮生產商不利。

此外,USTR指出,全球一些最大的捕魚國和補貼國,包括印度、印尼、馬來西亞、墨西哥、泰國和越南等,都尚未提交接受世界貿易組織(WTO)漁業補貼協定的文件。

USTR還指出,巴西因環境法規薄弱和執法鬆散,2021年的森林濫伐創下15年來新高,使得巴西在農業生產上享有不公平的優勢。

2024年,美國與巴西間的農業貿易逆差達到70億美元(約新台幣2277億元),巴西是美國在黃豆、玉米、肉類和家禽等方面的主要競爭對手。

USTR表示,墨西哥部分酪梨生產商將種植範圍擴展至非法砍伐森林的地區,對生物多樣性和當地生態系造成威脅。美國是墨西哥酪梨出口的最大市場,2023年出口總值達27億美元(約新台幣878億元)。

USTR還說,歐盟對美國龍蝦產品的暫時豁免關稅將於7月到期,這使得美國出口商在與加拿大出口同品種龍蝦的競爭中面臨不確定性,若將這項關稅豁免永久化,將有助於為美國龍蝦產品創造公平的競爭環境。

In honor of #EarthDay, USTR is spotlighting 10 unfair trade practices that harm the environment and undercut U.S. producers and exporters. pic.twitter.com/4xdJfVa1tN