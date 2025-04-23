伊朗新制裁、美股反彈 國際油價應聲上漲近2％

國際油價週二（22日）上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國對伊朗實施新一輪制裁，以及股市上漲的帶動下，國際油價週二（22日）上漲，從前一交易日的大幅拋售中反彈。

美國西德州中級原油5月合約在週二到期，收盤上漲1.23美元，或2%，至每桶64.32美元。交易更活躍的6月合約也上漲2%，收每桶63.47美元。

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布蘭特原油期貨上漲1.18美元，或1.8%，收於每桶67.44美元。

美國週二宣布對伊朗的新制裁措施，針對1位伊朗液化石油氣與原油運輸巨頭及其企業網絡。

Again Capital合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示，儘管伊朗與美國的談判已有進展，但若無法達成協議，並在美方持續收緊制裁情況下，將對伊朗石油出口造成重大壓力。

他說：「現在看起來的走勢是，要麼達成某種核協議，要麼美國試圖將伊朗的石油出口降至零，而目前越來越像是『零出口』的局面。」

另一方面，由於美中貿易緊張局勢可能緩解的跡象，美股在週二反彈。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週二表示，他相信美中之間的貿易緊張關係將會緩解，但也警告說與北京的談判尚未開始，恐將是一場「苦戰」。

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