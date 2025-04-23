停滯性通膨威脅下 ! 美媒：「3個潛在贏家」將引領風騷

美媒指出，如果「停滯性通膨」再次出現，3類股票可望成為潛在贏家。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普激進的對等關稅政策令人焦慮，提升美國陷入經濟成長停滯、物價上漲階段的風險，市場正擔憂「停滯性通膨」（stagflation） 將捲土重來。《巴隆周刊》報導，分析師認為在此情境下，科技股、消費必需品和醫療保健股，將是3個引領風騷的潛在族群。

據報導，川普政府的進口關稅政策勢必推高許多消費性產品價格，並嚴重打擊消費者和企業信心，華爾街擔心「停滯性通膨」將會成為現實。

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分析師指出，「停滯性通膨」指的是經濟成長停滯、通膨高漲，通常伴隨著高失業率，這對經濟來說是接近最糟的情況。雖然美國在過去幾年的物價和利率都居高不下，但尚未陷入停滯性通膨。

Ned Davis研究公司對「停滯性通膨」的定義為，國內生產毛額（GDP）低於趨勢，通膨率比趨勢至少高出 1個百分點。

《巴隆周刊》指出，「停滯性通膨」是華爾街最大的惡夢之一，但在歷史上相對少見，自1950年迄今只發生過10%。但一旦發生，股市通常很慘烈，平均年化報酬率為-4.3%，投資者難以應對。

一般在不景氣時，投資人通常會把資金配置在「防禦性」類股，例如公用事業和民生必需品，而景氣好時，則會關注能源、金融等「景氣循環股」。

但在「停滯性通膨」情境下，傳統投資邏輯被打破。Ned Davis發現，在過去50年之中，當爆發「停滯性通膨」時，市場表現最好的是科技股，其報酬率比大盤高4.9個百分點，其次是通訊服務比大盤高1.1個百分點，健康保健和消費必需品也跑贏大盤1個百分點。

《巴隆周刊》提醒，現今的科技股在「停滯性通膨」時期是否依舊鶴立雞群，尤其在科技股先前已經大漲一波之後，繼續維持突出的門檻已經拉高。目前標普500指數權重中，約30%是科技股，投資人需進一步思考科技股配置與風險。

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