選邊站？北京再掐美國命脈 要求韓企停向美出口「稀土產品」

美中關稅戰緊繃。（資料照，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中關稅戰緊繃，政府與企業消息人士透露，北京近日要求南韓業界不要向美國防務業者出口含有中國稀土礦物的產品，否則可能面臨中方制裁。

《路透》22日南韓《韓國經濟新聞》（Korea Economic Daily）報導，中國商務部近日向多家南韓企業發函，明確表達上述要求，倘若韓企違反出口限令，可能面臨制裁。

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這些企業的產品琳瑯滿目，包括電力變壓器、電池、顯示器、電動車、航空航太設備、醫療設備等等，稀土礦物均為這些產品的關鍵原料。

業界人士向《韓國經濟新聞》透露，南韓至少有兩家變壓器製造商已收到中國商務部的正式通知，要求他們停止向美國軍事承包商，或美國軍方出口任何含有中國產重稀土金屬的電力設備。

該信還提到，「請注意，一旦有任何違規行為，可能會受到制裁」，但並未具體說明潛在處罰的性質。

經濟學家表示，中美貿易戰升級使韓國陷入困境，迫使在兩個最大的貿易夥伴之間做出艱難的選擇。

《韓國經濟新聞》報導指出，如果中國繼續針對南韓企業採取此類出口管制措施，可能會嚴重擾亂南韓的經濟成長，南韓嚴重依賴出口，特別是在半導體、電池和電動車等先進製造業領域。

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