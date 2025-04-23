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美日將會談 華爾街大押日圓會強勢升值

2025/04/23 10:35

美日財長即將會晤，傳出華爾街開始押注日圓將迎來強勢反彈。（彭博）美日財長即將會晤，傳出華爾街開始押注日圓將迎來強勢反彈。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日圓對美元匯率昨（22日）突破140心理關鍵位、升至139.90，創下自2024年9月以來的最高水平。分析師指出，日圓強勢升破140，恐加速日圓升值趨勢，由於美日財長會晤在即，傳出華爾街已開始押注日圓將迎來強勢反彈。

花旗認為，美日雙方恐難以達成「廣場協議2.0」，因為美日雙方在日圓目標匯率上存在分歧，美方可能期望日圓升值至100，但現實的妥協點可能落在120。

據報導，美國財政部長貝森特已明確表示，希望與日本的貿易談判包含匯率討論。市場猜測，他可能會優先選擇透過日本央行貨幣政策正常化，而非直接貨幣干預來實現匯率目標。

日本首相石破茂先前「強硬表態」日本不打算做出重大讓步，也不會急於達成協議。日本經濟再生擔當大臣赤澤亮也稱，「排除與美國迅速達成協議的可能性」。

在市場避險情緒推動下，昨日日圓兌美元匯率升至139.90，創下自去年9月以來的最高水平，成為G10貨幣中表現最好的貨幣。美元持續「反常」走弱，美元指數現跌至98.17。

花旗表示，中長期前景仍明確看空美元兌日圓。

Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co外匯分析師Hideki Shibata表示，如果日圓明確突破140水平或去年9月達到的139中部水平，技術因素將更容易觸發日圓買入和美元賣出，加速日圓升值。

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