川普大砍國稅局規模將重創稅收！薩默斯警告：「此行為」未來10年減少32.5兆

美前財政部長薩默斯表示，川普政府對IRS採取的一系列做法，估未來10年聯邦政府可能損失高達1兆美元的稅收收入。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府大幅縮減國稅局（IRS）規模，恐造成稅收大縮水，美前財政部長薩默斯表示，川普政府對IRS採取的一系列做法，可能會讓越來越多的家庭和企業少交稅，甚至濫用避稅手段不交稅，估未來10年聯邦政府可能損失高達1兆美元（約新台幣32.5兆）的稅收收入，讓美國的財政問題更加嚴重。

外媒報導，薩默斯（Lawrence Summers）週二對媒體表示，白宮削減國稅局員工的做法，正在威脅自己稅收體系的根基，而這個體係是建立在自願導守法令基礎上的。

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薩默斯說，如果這樣下去，我們沒有出現未來10年損失超過1兆美元的情況，我會感到驚訝，因為這是對國稅局一種誤導性的、肆意的攻擊。

他進一步指出，這次裁員舉措的激勵機制會導致「最有能力的人，也就是那些最容易在別處找到好工作的員工，成為最可能選擇離開的人」。

他說，美國家庭和企業遵守稅法的意願可能也會受到影響，因為「有1位總統正在徹底否定政府的合法性，並且削弱國稅局處理報稅事務和進行必要審計的能力」。

薩默斯預計，「會有更多人」把收入轉向現金支付，以避免申報，他還表示，也會有納稅人與他人合謀，故意錯誤預估資產以逃避繳稅，參與“可疑交易”，而“濫用避稅手段”的情況也將上升。

耶魯大學的非黨派研究組織「預算實驗室」預測，裁減約1.8萬名國稅局員工將在10年內造成約1590億美元（約新台幣5.16兆）的淨收入損失，如果納不遵守法令納稅情況嚴重，該數字可能高達1.6兆美元（約新台幣52兆）。

薩默斯表示，報稅意願降低導致的合法稅收率下降所帶來的收入損失，會使我們的財政問題更加嚴重，或者迫使我們在未來採取其他形式的破壞性加稅。

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