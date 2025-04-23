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巴菲特出售蘋果股票時機「精準」! 竟是因為可口可樂

2025/04/23 10:30

巴菲特去年精準減持大量蘋果持股，市場認為「有先見之明」。（資料照，美聯社）巴菲特去年精準減持大量蘋果持股，市場認為「有先見之明」。（資料照，美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期蘋果市值自高點重挫逾1兆美元（約新台幣32.5兆元），相當於縮水了4分之1。而「股神」巴菲特（Warren Buffett）在去年市場一片看好聲浪中就持續出脫蘋果大量持股，被市場視為「賣在山頂」。《華爾街日報》22日指出，現在巴菲特握有巨額現金部位，投資者想知道其下一步購買標的及何時進場購買。

分析師指出，巴菲特大幅減碼蘋果，其先進之明令市場驚嘆。但分析師認為，巴菲特可能受到過去「可口可樂教訓」影響。

據了解，波克夏在1988年投資可口可樂，到1998年股價已翻漲10倍、達45倍本益比。巴菲特多年後表示，他後悔沒有減持股票，他認為，可口可樂為「極佳的公司，但價格荒謬」。

相似的情形或許讓他選擇在蘋果估值高漲時逐步出場。雖然巴菲特持續稱讚蘋果與執行長庫克 （Tim Cook），但這次精準減碼，無疑是一次價值投資經典範例。

現今波克夏坐擁高達3180億美元的現金部位，創下企業史上最高水位。市場投資人開始猜測，巴菲特下一步動向，是否如同2008年金融海嘯時期般伺機入場，或者出手援助優質藍籌股企業，以換取高報酬？

《華爾街日報》報導，巴菲特應該知道一些市場不知道的關稅衝擊經濟狀況。這幾乎肯定是事實。他透過其龐大企業集團旗下的公司「獲取即時資訊」。

專家指出，如今波克夏市值已超過 1 兆美元，要尋找足以「撼動槓桿」的投資機會越來越困難。與其貿然出手，巴菲特選擇持有短債、賺取穩定孳息，也是一種「等待對的價格」的智慧策略。

巴菲特這次賣對了，但下一次該買什麼、什麼時候出手，似乎變得更加困難。

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