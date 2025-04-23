該升級iPhone嗎？專家「1原因」建議：現在正是換機好時機！

專家指出，如果消費者有預算，那就趁現在買，現在是買包含iPhone在內的手機好時機。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普推動的新關稅政策，牽動蘋果iPhone未來是否漲價？有美國消費者好奇：「我現在是不是該趁著關稅生效前，趕快買一支手機？」美媒引述專家說法，指出如果消費者有預算，那就趁現在買，認為現在是買包含iPhone在內的手機好時機。

《CNBC》報導，川普希望透過關稅讓製造業回流美國，其中包含蘋果公司（Apple）的iPhone，但專家認為，在美國製造iPhone不是件容易的事，至少截至目前，iPhone主要生產地仍會是中國，雖然美國政府暫時豁免中國製造的智慧型手機等電子產品的最高關稅。不過川普表示，這項豁免將是暫時的，計畫針對該產業徵收單獨的關稅。

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在這樣的狀況下，美國消費者可能會想說，是否應該在新一輪關稅生效之前，去買智慧型手機？

科技評測網站《Tom’s Guide》總編輯拉米瑞茲（Louis Ramirez）表示：「如果你有預算，那就趁現在買吧。因為我們真的不知道1個月、2個月後的價格會怎樣，甚至到秋天價格會是多少，這誰也說不準。」

為什麼現在是買智慧型手機的好時機？拉米瑞茲解釋，就iPhone來說，通常會在9月中旬發表新款，然後9月底開放預購，接著在10月初正式開賣。

拉米瑞茲表示，這意味著如果中國進口商品在秋季 iPhone 17 發表時，仍面臨高額關稅的話，那麼蘋果的發表會，可能就會伴隨價格上漲的消息，「屆時iPhone 的價格甚至可能翻倍」。

iPhone的競爭對手如 Google Pixel 和 Samsung Galaxy等，它們的生產地也幾乎都在中國、越南與印尼等海外國家，如果美國在7月重新全面恢復對等關稅，如對越南商品徵收 46% 關稅，這些手機也可能會漲價。

拉米瑞茲指出，如果你正考慮升級手機，那麼現在購買會相對便宜。

不過拉米瑞茲也說，如果你手上的手機運作正常、你也用得滿意，那就沒有必要急著升級。他認為就功能上來看，不同型號之間的差異其實沒那麼大，「我現在還在用 iPhone 13 Pro，它還是跑得跟新的一樣。」

拉米瑞茲強調，如果你原本就打算升級智慧型手機，那麼現在可能是個不錯的時機，但別為了升級而升級，並沒有必要每年、甚至每2年就換1次手機。

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