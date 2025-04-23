馬斯克全說了！公開反對高關稅、會提供建議給川普

馬斯克是川普的親密顧問之一，但「關稅」是他與政府立場少數出現分歧的議題。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）週二表示，他不喜歡高額或難以預測的關稅，會向總統川普提供關於關稅的建議，但他也說，最終關稅政策如何實施的任何決定，「完全取決於美國總統」。

《CNBC》報導，雖然馬斯克是美國總統川普（Donald Trump）的親密顧問之一，但「關稅」是他與政府立場少數出現分歧的議題。他最近曾痛批白宮首席貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）是個「白痴」，甚至形容納瓦羅「比一袋磚頭還笨」。

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然而，馬斯克在週二的電話會議上表示：「如果某個國家在關稅上採取掠奪式行為，或者政府對某一產業提供極端的財務支持，那麼你就得採取相應的對策，來抵消這種影響。」

由於特斯拉在美國本土生產，並供應美國本土的銷售，因此不受川普針對進口汽車的 25% 關稅影響。但特斯拉仍依賴來自中國、墨西哥、加拿大等地的材料與供應商來製造設備，包含汽車玻璃、電路板、電池芯與其他零組件。

馬斯克表示，他會向川普提供關於關稅的建議。馬斯克說：「他會聽我的建議，但最終的決定權當然在川普手中。」馬斯克補充：我已經多次公開表達，我認為較低的關稅整體上是個好主意。

馬斯克說，他支持「可預期的關稅結構」，以及「自由貿易與較低的關稅」。

馬斯克透露，特斯拉的能源業務受到關稅的「過度影響」，因為特斯拉使用的磷酸鐵鋰電池（LFP）芯是從中國進口的。他表示，目前特斯拉正在美國設置製造LFP電池芯的設備，但只能滿足總安裝容量的一小部分，「我們也在努力從中國以外的供應商，尋找額外的供應鏈，但這需要時間。

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馬斯克強調，特斯拉是全球「垂直整合程度最高」的汽車公司，但仍有許多零件與材料仰賴其他國家。

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