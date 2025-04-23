股市震盪時如何買股？股神巴菲特給出一項「簡單原則」

「當別人貪婪時我恐懼，當別人恐懼時我貪婪」，已是「股神」巴菲特的投資名言。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股近期波動劇烈，標普500指數週一（21日）才下跌 2.4%，週二（22日）卻又大漲2.5%，有鑑於美國政府反覆無常的政策，專家預計動盪將持續。在市場震盪劇烈的時候，投資人往往會不知所措，若投資人對此狀況感到恐懼，那麼可以聽聽「股神」巴菲特（Warren Buffett）的建議，巴菲特曾表示，他在買股票時通常會堅守一項簡單的原則：「當別人貪婪時我恐懼，當別人恐懼時我貪婪。」

《CNBC》報導，巴菲特在 2008 年全球金融危機最混亂的時期，於《紐約時報》發表專欄文章，說明他為何在經濟下行期間仍持續買進美股，他說：「我買股的簡單法則是：當別人貪婪時我恐懼，當別人恐懼時我貪婪。」

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對巴菲特來說，投資是一場長期的遊戲，是以數十年為單位的計畫。如果你的財務目標還很遙遠、在幾十年後，那麼追隨巴菲特的投資哲學其實很簡單，也就是當其他投資人的恐懼，導致股價下跌時，你就持續以便宜的價格，買進多元分散的投資組合。

從歷史上來看，巴菲特的策略之所以奏效，是因為美國企業長期以來呈現穩定上升的趨勢。他在 2008 年指出，那些讓市場下跌的力量往往只是暫時性的。

巴菲特在文章中指出：「對於美國國內那些穩健企業的長期繁榮抱持恐懼，根本毫無意義，這些公司像往常一樣，確實會出現盈餘波動，但大多數主要企業在未來 5 年、10 年甚至 20 年內，都會創下新的獲利紀錄。」

在 2007 至 2009 年空頭市場的最低點，標普 500 指數曾大跌超過 50%。投資人陷入恐慌，紛紛拋售股票，這時巴菲特選擇「貪婪」，將他以大量債券為主的個人投資組合轉向美股。結果不出所料，美國企業隨著時間過去恢復了獲利能力，股市也重返高峰。

需要強調的是，目前投資人尚未陷入全面恐慌，但若情勢惡化，那些追隨巴菲特策略的投資人，將會持續穩定地買進美股。

巴菲特坦言，從長期來看，股市的消息會是好的，他在2008年寫道：「在 20 世紀，美國經歷了2次世界大戰及其他傷痛慘重又昂貴的軍事衝突，還有大蕭條、10多次經濟衰退與金融恐慌，以及石油危機、流感疫情以及1位聲名狼藉的總統下台。儘管如此，道瓊指數還是從 66 點升至 11497 點。」

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