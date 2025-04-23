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才砲轟Fed鮑爾「大魯蛇」！川普突態度大轉彎改口「沒打算解僱」

2025/04/23 08:26

川普（左）改口表示「完全沒有打算」在任期結束前，開除聯準會（Fed）主席鮑爾（右）。（路透資料照）川普（左）改口表示「完全沒有打算」在任期結束前，開除聯準會（Fed）主席鮑爾（右）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普先前才罵他大嗆鮑爾是「大魯蛇」，但22日他改口表示「完全沒有打算」在任期結束前，開除聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），並強調現在正是降息的完美時機。

根據CNBC報導，川普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室受訪，當被問到是否會撤換鮑爾時明確回應：「一點也沒有，從來沒有。」

這番話顯示出川普態度出現重大轉變，他近期持續施壓鮑爾要求降息，盼能藉此刺激經濟成長。

川普21日對鮑爾發出最猛烈的批評，直接罵他是個「大輸家」（major loser），並要求他降息以刺激經濟成長。上週他談到鮑爾明確指出：「如果我想讓他走人，他馬上就會被趕走。」

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）18日也透露，川普及其幕僚的確正在研究撤換鮑爾的可行性。

現年71歲的鮑爾是川普在首個總統任期內親自提名的Fed主席，任期原訂至2026年5月結束，鮑爾先前已明確表示，川普關稅正在對美國成長減速和推升通膨壓力兩方面製造不確定性，而法律賦予他任期保障，總統無權將他免職。

部分批評者與市場分析師警告，如果總統真的動手撤換聯準會主席，這將動搖央行一向獨立運作的基本原則，恐引發市場恐慌與動盪。

而週二川普被問及解僱鮑爾的可能性時，他表示：「媒體把事情搞得一團糟。」

他說：「我希望他在降息這件事上可以再積極一點，我認為現在正是降息的完美時機。」

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