釋出善意？ 川普：對中關稅將大幅下降

川普22日表示，對中國商品徵收的高關稅將大幅下降，但他強調「關稅不會降到0」。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前宣布對等關稅政策，且針對中國不斷提高關稅，美中雙方掀起「關稅戰」，不過川普22日在白宮記者會上表示，對中國商品徵收的高關稅將大幅下降，但他強調「關稅不會降到0」。

綜合外媒報導，由於川普對數十個國家加徵關稅，導致股市動盪，投資者擔心經濟成長放緩以及通膨壓力升高，美國對中國加徵關稅145%，中國則對美國商品徵收125％關稅作為反制。因應目前局勢，川普22日提到，對中國徵收的關稅將會從目前的145％大幅下降，「145%是個非常高的數字，之後不會那麼高，關稅會大幅下降，但不會降到0」。

請繼續往下閱讀...

川普談到中國時表示，他對中國會「非常友善」，不會對中國國家主席習近平採取強硬手段，「我們會非常友善，他們也會非常友善，接著我們看看會發生什麼事，最終他們必須達成協議，否則他們將無法在美國做生意。」

川普強調，「中國以前一直在佔我們便宜，但這種事不會再發生了」，川普說：「我們會對中國很好，跟習主席維持很好的關係。但是，他們每年賺幾百億、幾千億美元，然後用從美國賺來的錢發展他們的軍隊。這種情況，我們不會再讓它發生。不過他們還是會過得很好，我認為他們會很滿意。我們也會一起快樂地相處，最好還能一起合作。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法