態度大轉變！ 川普：我無意解僱聯準會主席鮑爾

美國總統川普先前放話要解僱聯準會主席鮑爾，不過川普的態度在22日又轉變，表示「我無意解僱他」。（美聯社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）先前曾放話要解僱聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），本週一（21日）更在「真實社群」（Truth Social）發文砲轟鮑爾，呼籲鮑爾立刻降息，週一美股全數收黑，道瓊指數收盤狂瀉近1000點。不過川普的態度在22日又有轉變，表示「我無意解僱他」。

綜合外媒報導，川普近期頻頻對鮑爾開炮，要求他降息、刺激經濟成長，上週川普提到鮑爾時表示：「如果我想讓他下台，他就會很快下台。」川普21日在自家「真相社群」上發文指出，「正如我所預測的那樣，幾乎不會出現通膨，但經濟可能放緩」，隨後砲轟鮑爾，「除非『慢半拍先生』（Mr.Too Late）、『大魯蛇』現在就降息」，更揚言「鮑爾不照做，就等著被開除」。

請繼續往下閱讀...

不過川普的態度在22日態度大轉變，當他被問到是否解僱鮑爾時，川普坦言，他無意在鮑爾明年任期結束前解僱他，並補充：「我希望看到他在降低利率方面更加積極一些，現在是降低利率的最佳時機！我們希望我們的主席能趁早或準時行動，而不是拖到最後。遲到可不是什麼好事。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法