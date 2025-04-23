貿易戰可望降溫！道瓊暴漲1016點 台積電ADR強彈2.39％

美股週二大漲。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中美貿易緊張局勢緩和，及一系列季度財報公布，吸引投資人進場。週二美國股市普遍上漲，道瓊工業指數上漲1016.57點，漲幅2.66%，結束連4黑。標普500指數上漲2.51%，那斯達克指數上漲2.71%，費城半導體指數漲幅2.14%，台積電ADR揚升2.39%，收在151.40美元。

綜合外媒報導，美國財政部長貝森特 （Scott Bessent） 週二表示，雖然與北京的貿易談判可能會很艱難，但相信美中貿易緊張局勢將會緩和。

請繼續往下閱讀...

此外，投資人對美國總統川普強力批評聯準會（Fed）主席鮑爾 （Jerome Powell）的言論不以為意，鮑爾仍被視為市場的穩定力量。

美企第一季財報季表現強勁。截至目前，標普500指數成分股中已有82家公司發布財報，其中73%表現超出預期。由於數週來受到白宮反覆無常、多方面關稅爭端的打擊，標普500指數仍比2月19日創下的歷史高點低近14%。

工業集團3M公布第一季獲利預期優於預期，雖預計2025年利潤將受到關稅影響，股價仍強漲8.1%。輝達上漲2.04%，微軟上漲2.14%，亞馬遜上漲3.50%，蘋果漲幅達3.41%，特斯拉上漲4.60%。

道瓊工業指數上漲1016.57點或2.66%，收39186.98點。

那斯達克指數上漲429.52點或2.71%，收16300.42點。

S&P 500 指數上漲129.56點或2.51%，收5287.76點。

費城半導體指數上漲80.13點或2.14%，收3832.05點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法