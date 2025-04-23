美財長指美中關稅戰可望降溫 美股再現漲勢

〔中央社〕美國媒體報導，美國財政部長貝森特今天在一場閉門會議表示，預期美中關稅戰近期很快就會降溫，紐約股市應聲上揚。白宮未回應美國總統川普是否已與中國國家主席習近平直接對話的提問。

美國財經頻道CNBC引述一名在場人士說法報導，貝森特（Scott Bessent）在摩根大通銀行（JPMorgan Chase）於華盛頓舉行的一場投資人閉門會議指出，他預期川普（Donald Trump）對中國發起的關稅戰，近期很快就會降溫。

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在場人士轉述貝森特的談話，「美中下一步，在當今關稅稅率下，沒人相信眼前現狀可以持續」。美股在媒體報導貝森特談話後，由反轉21日跌勢後進一步升高。

貝森特說：「相信經濟大國間的降溫前景，會給全球與金融市場喘息的訊號。」「現在雙方都已有貿易禁令，不是嗎？」

他重申，美國雖然對中國提高進口關稅至145%，中國也對美國貨品開徵125%報復性關稅，但川普政策目的並非讓美中脫鉤。他強調，與中國協商可能是苦差事，但沒有一方認為眼前現狀可以持續。

彭博（Bloomberg News）報導，貝森特提及雙方尚未展開協商，但有交易結果是可能的。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）指出，川普希望民眾知道，在與中國達成可能的經貿協議上，美國做得不錯。川普與中國設定達成交易的舞台，現在球正朝正確方向移動。

針對記者詢問川普是否已與習近平直接談話，李威特在記者會中並未回應。

美股道瓊工業指數今天開盤收復昨天跌勢，午間傳出貝森特有關美中經貿緊張關係有機會降溫的談話後，再上揚超過200點，漲勢最高超過1000點。（編輯：洪(啟)原）1140423

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