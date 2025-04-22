IMF2025年經濟成長預測 台灣2.9％遠勝日韓、美大幅降至1.8％

國際貨幣基金組織（IMF）將美國2025年經濟成長預測下調至1.8%，較1月的預測下調了0.9個百分點。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際貨幣基金組織（IMF）將美國2025年經濟成長預測下調至1.8%，較1月的預測下調了0.9個百分點。此外，IMF預估台灣今年經濟成長率將達2.9%，較去年10月預估的2.7%上調0.2個百分點，遠勝日本、韓國、香港及新加坡。也預測台灣今年消費者物價年增率為1.8%，遠低於全球的4.3%。

關稅對美國和全球經濟構成重大阻力，導致國際貨幣基金組織大幅下調2025年成長預測。

請繼續往下閱讀...

川普總統於4月2日推出的互惠關稅不僅震動股市，自徵收關稅以來，中國出口額下降9%，也引發了其他貿易夥伴的反制措施。

國際貨幣基金組織在2025年4月《世界經濟展望》的執行摘要中表示：這本身就是對經濟成長的重大負面衝擊。

這項新展望包括對全球經濟成長和通膨的參考預測，該預測基於截至4月4日可用的數據，包括互惠關稅，但不包括後續發展，如暫停90天加稅和智慧型手機豁免，並更新國際貨幣基金組織1月份提出的展望。

在新的預測中，國際貨幣基金組織預計2025年美國經濟成長率為1.8%，比1月的預測下降了0.9個百分點。

IMF也將2025年全球經濟成長預測下調至2.8%，較先前預測下降0.5個百分點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法